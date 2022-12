TOURISME ET FÊTES DE FIN D'ANNÉE, UN RETOUR À LA NORMALE DES VOYAGES MALGRÉ L'INFLATION

PARIS, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Quelques semaines avant le départ des fêtes de fin d'année, Sojern - première plateforme de marketing digital dédiée aux professionnels du tourisme - dévoile les chiffres des dernières tendances de voyage pour Noël 2022. Alors que les départs en vacances de l'année dernière étaient remis en question par le variant Omicron, il semblerait que cette fin d'année 2022 pourrait bien marquer un retour à la normale du tourisme, malgré l'inflation sans précédent à laquelle l'Europe doit faire face.

UN NOËL À PARIS, LE RÊVE REPRENDS VIE

En observant les recherches de vols effectuées à destination de la France, on observe une augmentation de 10 % des recherches nationales par rapport au début de l'année, tandis que les recherches internationales ont augmenté globalement de 27 %.*

L'Île-de-France reste la première destination française pour les voyageurs nationaux et internationaux en 2022. Ainsi, 60% des voyageurs visitant la France pendant les vacances se rendent à Paris et 9% dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette tendance se confirme également en étudiant les recherches d'hôtels effectuées en ligne pour 2022, l'Île-de-France représentant 57 % du total des recherches, suivie du Grand Est (11 %).

LE GRAND RETOUR DES VOYAGEURS AMÉRICAINS

La France à toujours été une destination de choix pour les touristes en provenance des États-Unis. En considérant les recherches de vols à destination de la France pour cette fin d'année 2022, il ressort que le top 10 des pays d'origine reste sensiblement similaire à celui de 2021. Toutefois, les États-Unis font leur grand retour cette année et passent de la cinquième à la deuxième place, profitant sans doute de la hausse du dollar par rapport à l'euro. Cela se vérifie également avec les observations notées par Sojern pour d'autres pays de l'Union Européenne, dont l'Italie (deuxième place), l'Espagne (quatrième place) et le Royaume-Uni (première place).

* Résultats basés sur les données de vols de novembre 2022

A PROPOS DE SOJERN

Sojern est la première plateforme de marketing numérique conçue pour les spécialistes du marketing du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données sur les intentions des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. 10 000 hôtels, attractions, offices du tourisme et spécialistes du marketing touristique font confiance à Sojern chaque année pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

SOURCE Sojern