Tourisme Irlandais : L'Irlande, là où Halloween est né

PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Irlande est célèbre pour son incomparable ambiance envoûtante faite de mystère et de fête au moment d'Halloween - et ce n'est pas étonnant car c'est ici que tout a commencé. C'est en effet à l'Irlande celtique que nous devons à l'origine ces coutumes et traditions populaires qui ont depuis évolué en voyageant. A l'origine, par exemple, ce n'étaient pas des citrouilles qui étaient creusées pour en faire des lanternes, mais des navets !

Puca festival

L'île d'Irlande compte pas moins de 2 festivals dédiés à Halloween. L'un, familial et costumé, est considéré comme « meilleure destination d'Halloween au monde » : c'est le carnaval de Derry-Londonderry en Irlande du Nord. L'autre, appelé PUCA, un événement mystique et enraciné dans les légendes anciennes, a lieu dans le véritable berceau d'Halloween : les Terres Ancestrales de l'est irlandais.

A la même période, dans les rues de Dublin, a lieu un autre festival « entre les vivants et les morts » : il est dédié à Bram Stoker, l'écrivain irlandais ayant donné vie à Dracula, une œuvre qui fête cette année ses 125 ans.

