Továrna společnosti Great Wall Motors v Tule v Rusku zahájila výrobu a otevírá čínským automobilkámnovou cestu na globální trhy

TULA, Rusko, 7. června 2019 /PRNewswire/ -- Továrna společnosti Great Wall Motors v Tule v Rusku, první plně vlastněný výrobní závod čínského autovýrobce mimo domácí trh, byla formálně uvedena do provozu 5. června 2019. Továrna v Tule, vybudovaná za 500 milionů USD, byla dokončena po čtyřech letech výstavby s roční výrobní kapacitou 150 000 kusů, z nichž 65 % bude vyrobeno na místě. První model tohoto čínského výrobce prodávaný po celém světě s názvem Haval F7 zároveň vyjel z výrobních linek a je nyní k dispozici na trzích mimo Čínu. To znamená, že automobilka vstoupila do nové etapy své globální strategie, ale co je důležitější, otevírá čínským automobilkám novou cestu na světové trhy.