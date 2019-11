Toyota Corolla nominata Green Car of the Year e Honda CR-V Green SUV of the Year per il 2020

"La Toyota Corolla e Honda CR-V nelle rispettive versioni per il 2020 hanno vinto i titoli di Green Car of the Year ® e Green SUV of the Year™ per il 2020 distinguendosi per l'eccezionale efficienza, funzionalità desiderate ed esperienza di guida soddisfacente" ha commentato Ron Cogan, redattore ed editore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com . "La primissima aggiunta delle versioni ibride di questi modelli tradizionali così popolari è un vantaggio concreto. Un aspetto significativo è che il prezzo rende la versione sia convenzionale sia ibrida abbordabile per moltissimi acquirenti, piuttosto che per soli pochi".

In aggiunta alle caratteristiche standard, quali sicurezza, convenienza, prestazioni e stile, l'efficienza e un prezzo abbordabile per il mercato di massa sono elementi importanti nella selezione della Green Car of the Year® e Green SUV of the Year™ di Green Car Journal. In numero significativo, veicoli ecologici come questi sulle autostrade della nazione generano una riduzione consistente e cumulativa delle emissioni di CO2 e dell'uso di combustibile nel tempo.

Di aspetto più sofisticato, montata su una piattaforma più rigida con sospensioni posteriori a bracci multipli indipendenti, la Toyota Corolla di dodicesima generazione offre guida e manovrabilità migliorate, nonché una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. La Corolla a propulsione convenzionale, in particolare, consente un risparmio di combustibile di 31 mpg in città e 40 mpg in autostrada, con spettacolari risparmi di 53 mpg in città e 52 mpg in autostrada per la versione ibrida.

Il popolare modello Honda CR-V nel 2020 offre un'ampia rosa di miglioramenti in termini di design e tecnologia, oltre all'importante aggiunta di una versione ibrida a trazione integrale, il primo SUV ibrido venduto da Honda negli USA. La CR-V Hybrid, dotata dell'efficiente sistema bimotore ibrido di Honda, consente un risparmio di carburante superiore del 50% rispetto al già efficiente modello a benzina. La CR-V prevede in dotazione standard la gamma completa di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Honda Sensing.

Tra i finalisti per l'edizione di quest'anno di Green Car of the Year® si annoverano Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 e Toyota Corolla. Il titolo di Green SUV of the Year™ ha visto in lizza Ford Explorer Hybrid, Honda CR-V, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid e Toyota RAV4. A riconoscimento delle notevoli caratteristiche "verdi" e ai risultati ambientali, ciascuna delle vetture finaliste dei Green Car Awards™ ha ricevuto da Green Car Journal il prestigioso riconoscimenti di Green Car Product of Excellence™ per il 2020.

Giunto alla 15° edizione, l'ambito titolo di Green Car of the Year® è assegnato dai redattori di Green Car Journal e da giudici ospiti scelti da enti nazionali di rispetto in ambito di efficienza energetica e ambientale. Quest'anno i giudici sono stati la celebrità Jay Leno, amante delle automobili; il dott. Alan Lloyd, Presidente emerito del Comitato internazionale per i trasporti puliti e Senior Research Fellow presso l'Isituto per l'energia dell'Università del Texas ad Austin; Mindy Lubber, Presidente di CERES; Jason Hartke, Presidente dell'Alleanza per il risparmio energetico; Matt Petersen, Presidente e Amministratore delegato del Los Angeles Cleantech Incubator e Presidente del consiglio consultivo dei Climate Mayors; e Jean-Michel Cousteau, Presidente dell'Ocean Futures Society.

"Oltre il 40 percento dei veicoli che hanno fatto il loro debutto all'AutoMobility LA quest'anno è alimentato da carburante alternativo" ha commentato Terri Toennies, Presidente dell'LA Auto Show e AutoMobility LA. "In una città fiera di rappresentare il meglio del mercato verde, è naturale che Green Car Journal abbia scelto noi quale piattaforma per annunciare i vincitori di questi prestigiosi premi. Per noi è un onore collaborare con loro per celebrare il progresso dei combustibili alternativi".

I Green Car Awards

Dal 1992 il premiato Green Car Journal è l'autorità riconosciuta del settore di intersezione tra automobili, energia e ambiente. I Green Car Awards™ rappresentano un elemento importante della mission di Green Car Journal di illustrare i progressi ecologici dell'industria dell'automobile. GreenCarJournal.com pubblica articoli online sulle auto verdi, prestando particolare attenzione alla connettività. Green Car of the Year®, Green SUV of the Year™, Green Car Awards™ e Green Car Product of Excellence™ sono marchi commerciali di Green Car Journal e RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone dell'automobile della stagione nell'America settentrionale. Nel 2016, i Press & Trade Days sono stati inglobati alla Connected Car Expo (CCE) andando a formare AutoMobility LA™, la prima fiera del settore a riunire tecnologia e automobili per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e trattare i temi più pressanti in relazione al futuro dei trasporti e della mobilità. L'edizione 2019 di AutoMobility LA si è tenuta presso il Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre con il debutto di nuove vetture presentate dalle case produttrici. L'LA Auto Show sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre 2019. AutoMobility LA è il luogo in cui il nuovo settore automobilistico fa affari, svela nuovi prodotti rivoluzionari e presenta annunci strategici ai media e a professionisti del settore di tutto il mondo. L'LA Auto Show è sponsorizzato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions, suo proprietario. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sui saloni dell'auto segui LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e registrati per ricevere notifiche su http://www.laautoshow.com/. Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA, visita http://www.automobilityla.com/ e segui AutoMobility su Twitter, Facebook o Instagram.

