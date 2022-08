Toyota Financial Services promueve la diversidad y la inclusión a través de su última oferta de bonos

Un bono de $750 millones les ofrece a los agentes de corretaje minoritarios una oportunidad de ser suscriptores principales

PLANO, Texas, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Financial Services (TFS) reforzó su dedicación a la integración de la diversidad e inclusión (D&I) en todas las áreas de su negocio a través de la emisión de su sexto bono D&I por un monto de $750 millones. Esta última oferta de bonos continúa el compromiso continuo de Toyota Financial Services de ayudar a diversas firmas suscriptoras a fortalecer su experiencia trabajando en acuerdos de alto perfil. El nuevo bono D&I con tasa fija a tres años de la compañía sirve como un componente integral del programa integral de financiamiento de Toyota y mejora sus esfuerzos de diversidad al destacar las empresas comerciales de propiedad de minorías y mujeres (MWBE) con capacidades excepcionales.

La sexta sindicación de bonos D&I de TFS se basa en sus relaciones establecidas con los corredores de MWBE al mejorar su nivel en las transacciones, lo que les brinda la oportunidad de asumir el papel de suscriptor principal en un bono. También fortalece la relación que estas empresas tienen con sus propios inversionistas al ampliar su acceso a una oferta de bonos primaria.

Los principales gestores de esta transacción fueron corredores afroamericanos, hispanos, veteranos y mujeres, quienes compartieron el compromiso de Toyota de retribuir a la comunidad. Entre ellos se incluyen Loop Capital Markets, Mischler Financial Group, R. Seelaus & Co., Ramirez & Co. y Siebert Williams Shank. Morgan Stanley fue el banco de estabilización principal en la transacción.

BurgherGray LLP, una firma de abogados de propiedad de minorías, actuó como asesor del coemisor junto con Davis Polk & Wardwell LLP. O'Melveny & Myers LLP actuó como asesor de los suscriptores.

"Nos sentimos honrados de ser parte de la sexta transacción de bonos impulsada por D&I de Toyota y de asociarnos con un emisor que ha demostrado un largo compromiso de trabajo con grupos subrepresentados y de apoyarlos en sus mercados de capital", comentó Annie Seelaus, directora ejecutiva de R. Seelaus & Co. "Toyota ha creado un conjunto de oportunidades que ha beneficiado enormemente a las empresas de la diversidad".

"Toyota Financial Services busca integrar la diversidad y la inclusión en todas las facetas de nuestro negocio, porque es lo correcto y porque tiene sentido comercial", señaló Mark Templin, presidente y director ejecutivo de TFS. "Con este sexto bono, hemos emitido un total de $3,750 millones en notas de D&I, lo que eleva a socios que lo ameritan a la vez que llega a una base de inversionistas más amplia".

Esta oferta de bonos es la última iniciativa en la completa plataforma de D&I de Toyota, que también incluye:

Educación sobre diversidad e inclusión para todos los miembros del equipo

El compromiso de mantener una puntuación perfecta de "100" en la Campaña de Derechos Humanos

Asegurar un puesto en la lista anual Top 50 Companies de DiversityInc

A principios de agosto, Toyota anunció las últimas incorporaciones a su junta asesora en diversidad compuesta por personas altamente calificadas de socios gubernamentales y corporativos.

Para obtener más información sobre el compromiso general de Toyota con la diversidad y la inclusión, visite www.toyota.com/usa/diversity.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de financiamiento y productos relacionados de Toyota en los Estados Unidos, que ofrece financiamiento y arrendamiento minorista de automóviles por medio de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. TFS también ofrece productos de protección de vehículos y pagos a través de Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La compañía presta servicios a los concesionarios y clientes de Lexus utilizando la marca Lexus Financial Services.

Al 31 de marzo de 2022, TFS contaba con aproximadamente 3,700 colaboradores en todo el país, y sus activos sumaban un total de más de $135,000 millones. Forma parte de una red mundial de servicios financieros integrales ofrecidos por Toyota Financial Services Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toyota Motor Corporation.

Anunciamos información financiera importante a través de la sección de relaciones con los inversionistas de nuestro sitio web (www.toyotafinancial.com) y los archivos presentados ante la SEC. Utilizamos tales canales, comunicados de prensa y redes sociales para informar acerca de nuestra empresa, nuestros servicios y otros asuntos. Si bien no toda la información que publicamos en las redes sociales es de naturaleza relevante, cierta información podría serlo. Por lo tanto, invitamos a aquellos que estén interesados en nuestra compañía a revisar nuestros mensajes en Twitter en www.twitter.com/toyotafinancial y nuestras publicaciones en Facebook en www.facebook.com/toyotafinancial/.

Contacto para los medios: Derrick Brown (469) 486-9065

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/745311/Toyota_Financial_Services_Logo.jpg

FUENTE Toyota Financial Services

SOURCE Toyota Financial Services