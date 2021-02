Toyota Racing estrena "The Dream"

"Retornar esta temporada con Toyota y formar parte de la familia Toyota Racing significa mucho para mí", expresó Bubba Wallace, piloto del DoorDash Toyota Camry no. 23 para 23XI Racing. "Lo que hacen en la pista es de primer nivel, e incluso llega más allá de la pista. Es realmente divertido formar parte de cosas como "The Dream" y de las iniciativas por fuera de la pista que van de la mano con mis creencias y con la forma como quiero influenciar a la siguiente generación. 'The Dream' le enseña a las personas, sin importar las circunstancias o quiénes sean, a dar la pelea y seguir sus sueños. Puede que no siempre vaya a ser fácil, pero habrá valido la pena. Es un trabajo muy especial. Es inspirador y emotivo, y me siento orgulloso de formar parte de esto".

Toyota tiene una larga historia de diversidad en los deportes a motor, y continúa apoyando a varios pilotos de diferentes orígenes étnicos en todas nuestras plataformas de carreras de autos. J.R. Todd, Antron Brown y Alexis DeJoria han marcado muchos hitos en los deportes a motor compitiendo para Toyota en la Serie NHRA Drag Racing. Jhonnattan Castro y Ken Gushi compiten en la Fórmula DRIFT, mientras que Trotter y Kaylee Bryson avanzan en las clasificaciones TRD (Toyota Racing Development) de pilotos en los eventos de carreras ARCA, últimos modelos y USAC.

"El compromiso de Toyota con la diversidad en los deportes a motor está alineado con nuestro compromiso corporativo general de respeto por las personas", afirmó Paul Doleshal, gerente del grupo de deportes a motor y activos de Toyota Motor North America. "Este cortometraje es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, y es un pequeño recordatorio para todas las personas de que descubran sus sueños y los persigan, sin importar los retos que puedan cruzarse en el camino. Seguiremos buscando formas de darle vida a este cortometraje y de ayudar a animar a los jóvenes para que vayan tras sus pasiones, en especial si eso los conduce a este maravilloso mundo de los deportes a motor".

Todo el cortometraje fue producido en colaboración con Whatnot Films de Charlotte, Carolina del Norte, y estará alojado en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube de Toyota Racing. Durante la transmisión de las 500 millas de Daytona por Fox se presentó una versión especial resumida de 60 segundos.

El cortometraje completo está disponible en este enlace: https://youtu.be/wI_QIPRkBBs

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota ha creado una enorme cadena de valor y emplea directamente a más de 36,000 personas en los Estados Unidos. La compañía ha contribuido con el diseño, la ingeniería y el ensamblaje de clase mundial de más de 30 millones de automóviles y camiones en sus 9 plantas de fabricación, que para 2021 serán 10, una vez entre en operación su empresa conjunta de producción en Alabama.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir una carrera en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com que ofrece una experiencia de inmersión y la oportunidad de visitar muchas de sus instalaciones de fabricación en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio gratuitos basados en STEM a través de los socios de la Fundación Toyota de los Estados Unidos, de excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com .

