Proporciona $750,000 para apoyar la recuperación inmediata y a largo plazo;

Opciones de alivio de pagos ofrecidas a los clientes afectados de Toyota y Lexus

PLANO, Texas, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota anunció hoy $750,000 en donaciones para ayudar con las necesidades inmediatas y los esfuerzos de recuperación a largo plazo tras las inundaciones catastróficas en el este de Kentucky. Los empleados de Toyota además se están movilizando para apoyar las necesidades inmediatas a través de campañas de donación.

Toyota responde a las necesidades básicas tras la inundación sin precedentes en Kentucky

Donaciones sin fines de lucro

La Fundación para los Apalaches de Kentucky, mediante su fondo de ayuda ante inundaciones, recibirá $500,000 para apoyar a las familias del este de Kentucky que luchan por tener acceso a vivienda, alimentos, agua y satisfacer otras necesidades básicas.

SBP, el socio de de larga data de Toyota para la recuperación, respuesta y resiliencia ante desastres, recibirá $250,000 para ayudar a orientar a los sobrevivientes mientras gestionan la aplicación de financiamiento federal y los procesos de apelación, además de compartir herramientas de recuperación en línea y trabajar con comunidades de alto riesgo sobre cómo mitigar y prepararse para desastres futuros.

"Cuando ocurren desastres como este, es importante que hagamos todo lo posible para ayudar a garantizar que los habitantes de Kentucky tengan el apoyo y los recursos necesarios para recuperarse y reconstruir", señaló Tellis Bethel, vicepresidente de grupo y director de Innovación Social de Toyota Motor North America. "Extendemos nuestro afectuoso apoyo a todos los afectados".

Contribuciones equivalentes

Toyota ofrece contribuciones dobles y equivalentes para todas las donaciones realizadas por empleados en los Estados Unidos con el fin de apoyar a la Fundación para los Apalaches de Kentucky, SBP y la Cruz Roja Americana.

Además, Toyota igualará todas las contribuciones realizadas por sus concesionarios asociados como parte de la iniciativa.

Apoyo para los clientes

Toyota Financial Services les ofrece a sus clientes afectados opciones para aliviar sus pagos. Esta amplia iniciativa incluye a cualquier cliente de Toyota Financial Services (TFS) o Lexus Financial Services (LFS) en las zonas de catástrofe.

Los clientes de leasing y financiamiento que residen en esas áreas y se vieron afectados pueden ser elegibles para aprovechar varias opciones de alivio financiero, entre las que se incluyen las siguientes:

Prórrogas y pagos diferidos de leasing;

redireccionamiento de los estados de cuenta;

organización de pagos por teléfono o internet.

Los clientes que deseen analizar las opciones de sus cuentas pueden comunicarse con TFS o LFS.

Clientes de Toyota Financial Services: Llamar al 800-874-8822 o comunicarse con TFS por correo electrónico a través de la función Mail Center después de ingresar a ToyotaFinancial.com.

Los clientes de Lexus Financial Services pueden llamar al 800-874-7050 o comunicarse con LFS por correo electrónico a través de la función Mail Center después de ingresar a LexusFinancial.com.

