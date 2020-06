Tozex, la plateforme française de crypto-actifs, présente sa solution anti-crise qui permet aux entreprises d'accéder à l'économie tokenisée

PARIS, 19 juin 2020 /PRNewswire/ -- Tozex—la plateforme d'émission, de financement et d'échange en crypto-actifs, basée en France—a dévoilé BRO, Believers Reward Offering. Il s'agit de la première alternative durable aux ICO et aux STO pour aider les PME à traverser une conjoncture difficile et à ouvrir de nouvelles perspectives de financement.

Le nouveau système d'investissement par prêt participatif BRO permet aux entreprises de financer leur développement en empruntant des crypto- actifs (stablecoins) auprès d'investisseurs internationaux. Contrairement à ces prédécesseurs, ce premier protocole de prêt participatif créé sur la blockchain exploite les fonctions des contrats intelligents et prend en charge les stablecoins.

Rémy André Ozcan et Christophe André Ozcan, experts en crypto-monnaie et en blockchain, et cofondateurs de Tozex, soulignent l'importance d'un nouveau mécanisme de levée de fonds. Pour eux, BRO est particulièrement utile en ce moment où le marché lutte pour résister à l'une des crises économiques les plus graves du 21e siècle. Comparée à l'ICO (qui a connu un essor pendant le boom des crypto-monnaies de 2017 où l'on n'hésitait pas à prendre des risques), BRO met en œuvre un système de prêt participatif 100 % transparent qui garantit le respect de l'accord entre l'investisseur et l'emprunteur. C'est une solution idéale à l'heure où tout le monde y regarde à deux fois.

BRO n'est pas simplement une version plus sûre et transparente d'ITO. Il s'agit d'un mécanisme qui permet aux entreprises non crypto de tokeniser leurs actifs et d'aborder leur financement d'une manière originale et prospective.

« Nous croyons qu'ITO perdra son monopole historique de méthode de levée de fonds pour les startups blockchain. De par ses caractéristiques (lancement rapide, fonds importants, aucune dilution de capital, liquidité), ce nouveau mode efficace de levée de fonds ne sera plus limité aux startups », déclare Rémy André Ozcan, cofondateur de Tozex et président de la Fédération française des professionnels de la blockchain (FFPB).

BRO de Tozex permet aux utilisateurs de réduire sensiblement le pump and dump, de limiter la volatilité et de favoriser la croissance en mettant tous les participants sur un même pied d'égalité, traitement inconcevable auparavant et dont l'absence avait engendré le scepticisme de nombreux acteurs du marché envers les nouvelles technologies. La plateforme Tozex permet également aux utilisateurs de choisir le mécanisme de financement qu'ils préfèrent. BRO, ICO et STO seront disponibles après la campagne BRO de Tozex, qui débutera officiellement le 22 juin 2020 et se trouve pour le moment au stade du préfinancement.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Tozex.

Related Links

https://tozex.io



SOURCE Tozex