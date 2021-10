TPG acepta realizar inversiones mayoritarias en Nintex, líder en automatización de procesos digitales

BELLEVUE, Washington, 6 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Nintex, el estándar global para la gestión y automatización de procesos, anunció hoy un acuerdo definitivo para vender una participación mayoritaria de la empresa a TPG Capital, la plataforma de capital privado de TPG, la empresa global de activos alternativos. En sus plataformas, TPG ha invertido en importantes empresas de software como C3 AI, Planview, ThycoticCentrify, WellSky y Zscaler. El actual inversionista mayoritario de Nintex, Thoma Bravo, una importante firma de inversiones de software, planea realizar una nueva inversión de capital en la empresa y mantener un importante interés minoritario. El cierre de la transacción está previsto para fines de 2021 y está sujeto a las condiciones y aprobaciones reglamentarias habituales.

Nintex es un negocio sólido y en crecimiento que ofrece la plataforma más completa, poderosa y fácil de usar en la industria de la automatización de procesos digitales. La empresa amplió sus capacidades de soluciones de procesos desde formularios y flujo de trabajo digitales hasta su plataforma en la nube de última generación, que cuenta con formularios inteligentes, flujos de trabajo avanzados, generación de documentos digitales, firmas electrónicas y automatización robótica de procesos (RPA). Nintex también ofrece la solución de gestión de procesos más poderosa de la industria a través de Nintex Promapp®, su solución colaborativa para capturar, mapear, documentar y apoyar de manera intuitiva todo tipo de procesos de trabajo organizacional.

"En el panorama actual, la automatización y la gestión de procesos digitales son fundamentales para la capacidad de cualquier empresa de trabajar de manera efectiva y eficiente", comentó Nehal Raj, socio cogerente de TPG Capital. "La automatización de la empresa es un tema de inversión fundamental para nuestro equipo de software, y creemos que Nintex está a la vanguardia para hacer posible esta transformación. Si bien la empresa presta servicios a miles de organizaciones en la actualidad, creemos que solo está rasgando la superficie en lo que respecta al amplio rango de soluciones de procesos departamentales e industriales que se necesitan. Esperamos con ansias trabajar con los equipos de Nintex y Thoma Bravo para acelerar el crecimiento de la empresa".

"Es un día emocionante para todos los miembros de la comunidad global de Nintex", afirmó Eric Johnson, director ejecutivo de Nintex. "Nuestra misión sigue enfocándose en mejorar la forma en que las personas trabajan a través de la gestión y automatización de procesos, y con el apoyo de importantes inversionistas de software como TPG Capital y Thoma Bravo, el futuro de Nintex es extraordinariamente prometedor. Es un momento crítico para ser parte del movimiento mundial de automatización y estamos ansiosos por satisfacer aún más a nuestros clientes y socios con la innovación continua de los productos y los valiosos programas que impulsan su éxito sostenido".

Un compromiso inquebrantable con el éxito del cliente

En la actualidad, cientos de socios y más de 10.000 organizaciones de gobiernos estatales, locales y federales, además de importantes industrias como la atención médica, los servicios financieros, la tecnología y la fabricación, recurren a la plataforma de procesos Nintex para acelerar la transformación digital y los resultados comerciales. Las completas capacidades de mapeo y automatización de procesos de la plataforma ayudan a miles de equipos de TI, profesionales de operaciones, analistas de negocios y desarrolladores de aplicaciones a administrar, automatizar y optimizar los procesos comerciales en todos los departamentos e industrias de manera más rápida y fluida.

Durante los casi cuatro años del patrocinio mayoritario de Thoma Bravo, Nintex logró una sólida innovación orgánica y completó cuatro adquisiciones estratégicas que ampliaron significativamente la amplitud y profundidad de sus soluciones de procesos digitales. Adquirió una solución visual de mapeo y gestión de procesos basada en la nube que se ofrece hoy como Nintex Promapp®, que incluye una sencilla generación de flujos de trabajo con un solo clic a través de la Nintex Workflow Cloud; una herramienta de automatización robótica de procesos (RPA) conocida como Nintex RPA incluida en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 para RPA; tecnologías complementarias de automatización de flujo de trabajo y procesos, incluidas herramientas sofisticadas de desarrollo de aplicaciones, conocidas como Nintex K2 Five y Nintex K2 Cloud; y, más recientemente, una solución de firma electrónica segura que se ofrece hoy como Nintex AssureSign.

"Estamos felices con el ritmo de la innovación, el rigor de las operaciones y los resultados financieros que ha logrado Nintex en los últimos años", afirmó Hudson Smith, socio de Thoma Bravo. "Desde la ingeniería de productos hasta el marketing, las ventas y el éxito de los clientes, Nintex se ha enfocado en lo que más importa: garantizar el éxito de todos aprovechando el software Nintex para mejorar y automatizar los negocios. Nos sentimos muy optimistas con respecto al futuro de Nintex y esperamos con ansias nuestra sostenida alianza con la empresa".

La plataforma de procesos Nintex ha sido reconocida por varias firmas de investigación independientes, entre las que se incluyen Forrester Research1, Aragon Research2, 451 Research3 e IDC,4 como líder en las siguientes categorías: automatización de procesos digitales (DPA), gestión de transacciones digitales (DTM), automatización de flujo de trabajo y contenidos (WCA), automatización inteligente de procesos (IPA), plataforma de negocio digital (DBP) y plataforma de automatización digital (DAP). Empresas como Zoom Video Communications, Inc., Coca-Cola Beverages Florida, LLC, AstraZeneca y Nationwide aprovechan las soluciones de Nintex para convertir los procesos de trabajo manuales y repetitivos, que generalmente se realizan en papel o por correo electrónico, en flujos de trabajo digitales optimizados y estratégicos con formularios inteligentes, RPA y firmas electrónicas.

En asociación con TPG Capital, Nintex invertirá más recursos de I+D en sus soluciones de automatización líderes en el mercado, ampliará sus programas de acceso al mercado y seguirá incorporando tecnologías de procesos complementarios para apoyar la demanda de su plataforma de software. Nintex está contratando talento adicional en las áreas de ingeniería, gestión de productos, marketing, ventas y éxito de los clientes. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 850 miembros en todo el mundo, quienes han adoptado modelos de trabajo remotos e híbridos y están comprometidos a garantizar que Nintex siga siendo un excelente lugar para trabajar.

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero de TPG Capital. BofA Securities colabora como asesor financiero principal, y Macquarie Capital actúa como asesor cofinanciero de Nintex. La operación de financiamiento mediante préstamo para la transacción está a cargo de Blackstone y Thoma Bravo Credit. Ropes and Gray se desempeña como asesor legal de TPG Capital, Kirkland & Ellis colabora como asesor legal de Thoma Bravo y Wilson Sonsini actúa como asesor legal de Nintex.

Acerca de Nintex

Nintex es el estándar global para la gestión y automatización de procesos. En la actualidad, más de 10.000 organizaciones de los sectores público y privado de 90 países recurren a la plataforma Nintex para acelerar el progreso en sus procesos de transformación digital por medio de la gestión, automatización y optimización de los procesos comerciales de manera rápida y fácil. Obtenga más información al visitar www.nintex.com y conozca cómo Nintex y su red global de socios están dando forma al futuro de la automatización inteligente de procesos (IPA).

Acerca de TPG

TPG es una empresa dedicada a los activos alternativos líder a nivel mundial. Fue fundada en San Francisco en 1992 con USD 108.000 millones de activos bajo gestión e inversión y equipos operacionales en 12 oficinas de todo el mundo. TPG invierte en cinco plataformas de múltiples productos: Capital, Crecimiento, Impacto, Bienes raíces y Soluciones de mercado. TPG tiene como objetivo desarrollar productos y opciones dinámicas para sus clientes, a la vez que instituye la disciplina y la excelencia operacional en toda la estrategia de inversión y el rendimiento de su cartera. Para obtener más información, visite www.tpg.com o @TPG en Twitter.

Acerca de Thoma Bravo

Thoma Bravo es una de las empresas de capital privado más grandes del mundo, con más de USD 83.000 millones en activos bajo gestión, tomando como referencia el 30 de junio de 2021. La firma invierte en empresas innovadoras y orientadas al crecimiento que operan en los sectores de software y tecnología. Aprovechando la vasta experiencia de la empresa en el sector y sus capacidades estratégicas y operacionales comprobadas, Thoma Bravo colabora con las empresas de su cartera para implementar las mejores prácticas operacionales, impulsar iniciativas de crecimiento y realizar adquisiciones beneficiosas con el objetivo de acelerar los ingresos y las ganancias. Durante los últimos 20 años, la firma ha adquirido más de 325 empresas que representan más de USD 100.000 millones en valor empresarial. Para obtener más información, visite thomabravo.com.



Los nombres de los productos o servicios mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

