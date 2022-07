TPrize convoca este 2022 a emprendimientos Edtech para impulsar nuevas soluciones de innovación educativa

La convocatoria para impulsar soluciones a los retos educativos de América Latina y el Caribe permanece vigente hasta el 22 de septiembre.

MONTERREY, México, 27 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Continúa abierta la convocatoria para participar en TPrize 2022, la iniciativa del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de los Andes, cuya finalidad es impulsar y dar acompañamiento a startups que impulsen soluciones de EdTech a los desafíos educativos de América Latina y el Caribe.

Este año, la pregunta que inspira el reto es: ¿Cómo pueden las y los jóvenes adquirir habilidades y crear su plan de desarrollo personal y laboral para acceder a mejores oportunidades y participar activamente de la transformación de sus entornos?

El cierre de la convocatoria es el 22 de septiembre, el anuncio de finalistas el 30 de noviembre y la gran final tendrá lugar en enero de 2023 durante el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE). TPrize reparte un premio de 100 mil USD entre soluciones ganadoras y finalistas, así como el acceso a Growth, el programa de acompañamiento personalizado equivalente a $25,000 USD que incluye mentorías, networking, conexión con expertos y líderes de la industria y otras actividades para incubar, escalar o acelerar las soluciones en América Latina y el Caribe.

"Iniciativas de innovación como TPrize son más necesarias que nunca en un contexto donde, a dos años del inicio de la pandemia, la tasa de desempleo para los jóvenes latinoamericanos y caribeños superó el 20%, el triple que la de los adultos, es decir que actualmente hay más de 10 millones de jóvenes en la región que no tienen empleo", afirma Sabrina Seltzer, Líder de Innovación Abierta y Emprendimiento Educativo del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey. "Además, cuatro de cada diez empresas de América Latina reportan que no encuentran trabajadores con las habilidades que requieren, por lo que es indispensable crear soluciones para reducir esta brecha e invertir en capacidades para que las y los jóvenes tengan mejores oportunidades de desarrollo en el entorno laboral."

Las soluciones tecnológicas que persigue TPrize 2022 buscan brindar a las y los docentes más herramientas y metodologías para potenciar el desarrollo de sus estudiantes; ofrecer a las y los jóvenes en desventaja el conocimiento y las herramientas para asegurar su inserción laboral; lograr que los empleadores faciliten sus primeras experiencias de trabajo a las y los estudiantes al reconocer sus habilidades, y reducir la brecha de género en la formación, inserción y permanencia laboral de las jóvenes.

Los criterios de evaluación se concentran en seis rubros: 1) alineación, es decir, que la solución resuelva el reto en el que se enfoca; 2) potencial de impactar vidas y generar crecimiento económico en América Latina y el Caribe; 3) escalabilidad para impactar la vida de más personas; 4) factibilidad en la implementación y un plan de sostenibilidad financiera; 5) un enfoque innovador, y 6) diseño inclusivo orientado en lo humano.

Podrán participar postulantes individuales o en equipo (con al menos un integrante mayor de 18 años) que planeen expandir su solución a Latinoamérica o el Caribe, con aplicaciones desarrolladas en español, inglés o portugués y que se encuentren mínimo en etapa de prototipo.

Tan solo en 2021 participaron 204 aplicaciones de 34 países, con el 44% de los equipos liderados por mujeres. Los proyectos premiados fueron una app para escuelas rurales que no tienen acceso a internet, cursos de capacitación empresarial en WhatsApp, una plataforma para que los docentes compartan recursos pedagógicos, una aplicación que apoya el emprendimiento y la educación en comunidades vulnerables y una plataforma de aprendizaje matemático para niños y jóvenes.

Se espera que, al igual que en anteriores ediciones, TPrize 2022 siga aportando soluciones a los desafíos educativos que enfrenta la región, por lo que se invita a los interesados a participar en esta iniciativa de innovación. La convocatoria del reto TPrize 2022 puede ser consultada en: bit.ly/RetoTPrize2022.

