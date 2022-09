TRABLISA REFORÇA PRESENÇA EM PORTUGAL COM A AQUISIÇÃO DA ESEGUR

A Esegur é a principal empresa de segurança e operadora de transporte de valores em Portugal , onde iniciou a sua atividade em 1994.

, onde iniciou a sua atividade em 1994. A Trablisa já estava presente em Portugal após ter adquirido a unidade de negócios de segurança eletrónica em Espanha e Portugal à multinacional sueca Gunnebo, em novembro de 2020.

após ter adquirido a unidade de negócios de segurança eletrónica em Espanha e à multinacional sueca Gunnebo, em novembro de 2020. O CEO da Trablisa, Alberto Bordoy , afirmou: "A aquisição da Esegur é uma operação que está em linha com o plano estratégico que estamos a desenvolver com o profundo compromisso de nos tornarmos num fornecedor líder global de soluções de segurança abrangentes no mercado espanhol e português".

PALMA DE MAIORCA, Espanha, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Trablisa está a reforçar a sua presença em Portugal com a aquisição da Esegur, a principal empresa de segurança do país e operadora de transporte de valores. A empresa espanhola já estava presente em Portugal após, em 2020, ter adquirido a unidade de negócios de segurança eletrónica em Espanha e Portugal à multinacional sueca Gunnebo. A Trablisa está agora a reforçar a sua posição no mercado com uma operação estratégica que irá certamente determinar o presente e o futuro da empresa. Com esta operação, a Trablisa também está a demonstrar o seu compromisso em satisfazer as necessidades dos seus clientes na Península Ibérica.

O CEO da Trablisa, Alberto Bordoy, afirmou: "A aquisição da Esegur é uma operação que está em linha com o plano estratégico que estamos a desenvolver com o profundo compromisso de nos tornarmos num fornecedor líder global de soluções de segurança abrangentes no mercado espanhol e português. A aquisição da Esegur — uma empresa de segurança de topo e uma operadora de transporte de valores no país — é estratégica para o presente e para o futuro da nossa empresa. Além disso, ajuda-nos a garantir que os requisitos de segurança abrangentes dos nossos clientes na Península Ibérica são cumpridos". "Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram nas negociações e que nos apoiaram na concretização da operação", disse ainda.

Sobre a Trablisa

A Trablisa é uma empresa 100% familiar fundada em Palma (ilhas Baleares, Espanha) em 1975. Foi aprovada pelo Ministério do Interior e encontra-se registada no registo especial das empresas de segurança mantido pela Direção-Geral da Polícia (empresa n.º 72). Depois de mais de 46 anos no mercado, cresceu para se tornar numa das três principais empresas de segurança em Espanha, oferecendo uma vasta gama de serviços e soluções abrangentes no domínio da segurança. A empresa está representada em Espanha, em Portugal e no México, e conta com mais de 10 mil funcionários.

SOURCE Trablisa