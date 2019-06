TRACE e Associação Brasileira de Engenharia Industrial criam parceria para compliance antissuborno

ANNAPOLIS, Maryland e SÃO PAULO, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A TRACE, organização empresarial antissuborno mundialmente reconhecida, e a Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI) anunciaram uma parceria estratégica para promover a transparência comercial no setor de construção e engenharia do Brasil, que tem ocupado posição de destaque nos recentes escândalos de corrupção na região.

Através dessa parceria, os associados da ABEMI têm a oportunidade de completar a TRACEcertification, um processo abrangente de verificação de due diligence, análise e aprovação para certificar que uma pessoa física ou uma organização foi cuidadosamente avaliada, treinada e certificada pela TRACE. Concluir o processo TRACEcertification permitirá que os associados da ABEMI atuem como parceiros comerciais pré-verificados para empresas multinacionais que desejam conduzir negócios com fornecedores, agentes e consultores que compartilhem seu compromisso com a transparência nos negócios.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a TRACE para fornecer aos associados da ABEMI uma vantagem competitiva e promover as melhores práticas para compliance antissuborno e due diligence", disse Gabriel Aidar Abouchar, CEO da ABEMI.

"Como primeiro parceiro industrial da TRACE no Brasil, a ABEMI está assumindo a liderança em ajudar as empresas a combater o suborno e a corrupção. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a ABEMI para colocar os padrões de compliance em um patamar superior para o setor de engenharia e construção no Brasil", disse Alexandra Wrage, presidente da TRACE. "Essa colaboração é oportuna, dada a atual ênfase do Brasil no combate à corrupção."

A TRACE estabelece parcerias estratégicas com organizações em todo o mundo que compartilhem sua missão de promover a transparência nos negócios internacionais e em criar um padrão comum para compliance antissuborno e due diligence de terceiros. Para saber mais , visite TRACEinternational.org/partnerships.

Sobre a TRACE

A TRACE é uma organização empresarial antissuborno reconhecida mundialmente e uma importante provedora de soluções economicamente vantajosas para gerenciamento de riscos de terceiros. Seus associados e clientes incluem mais de 500 empresas multinacionais de todo o mundo. A TRACE tem sede nos Estados Unidos e é registrada no Canadá, e está presente em cinco continentes, inclusive na América Latina. Para obter mais informações , visite traceinternational.org.

Sobre a Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI)

A ABEMI é uma organização civil, sem fins lucrativos, que congrega empresas dos setores de engenharia, construção, montagens industriais, fabricantes de equipamentos e manutenção e logística que conduzem negócios nos setores de infraestrutura e industrial no Brasil e no exterior. A ABEMI trabalha para defender os interesses coletivos de suas empresas associadas. Para obter mais informações sobre a ABEMI, visite abemi.org.br.

