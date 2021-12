Traders brasileiros vão defender a honra do país na World Trading Cup '21

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O World Trading Cup '21 consiste de um prêmio total de US$1.000.000+, com 2.600+ recompensas, 10 ligas, 11 prêmios e 2 competições. Traders de diferentes países competem na maior competição da história da plataforma de negociações global Binomo pela honra do país.

De 13 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022, a Binomo hospeda a World Trading Cup '21. Os participantes ganham pontos negociando na plataforma e verificando sua posição na tabela de classificação.

Na primeira etapa, os traders competem com participantes de sua própria liga de países (10 ligas no total). Isto aumenta as chances de conseguir uma das posições de prêmio, que são mais de 2.600 no total na WTC '21. Os melhores traders de suas ligas se encontram na Final Internacional para competir pelos principais prêmios e defender a honra de seu país.

Ocorrem 2 competições ao mesmo tempo - Sprints e 50 daily. Todos podem participar de uma ou de ambas ao mesmo tempo.

50 daily

Os pontos aqui são dados para as primeiras 50 negociações do dia - O dobro de pontos são dados para as negociações bem-sucedidas.

O concurso dura 28 dias, e os 100 principais participantes de cada liga recebem prêmios e a oportunidade de chegar à Final, onde são disputados 10 prêmios.

Os 3 maiores traders desta competição dividem o prêmio de US$60.000 .

Sprints

Os pontos dos Sprints são dados para o volume de negociações e 2X mais são dados para negociações bem-sucedidas.

A duração de cada Sprint é de 1 semana. São 4 sprints nacionais com 20 prêmios e a Final com 10 prêmios principais. Para dar aos traders uma melhor oportunidade de chegar ao topo, eles são divididos em 2 grupos em cada liga, dependendo do seu status na plataforma.

Os 3 maiores traders da Final dividem o prêmio de US$100.000 . O super prêmio é o BMW Série 3 ( US$50.000 depositado na conta real do ganhador).

Apenas usuários Binomo com contas reais podem participar da competição.

Os prêmios para os TOP 3 traders de cada competição em cada liga serão depositados numa conta Binomo.

Os traders classificados em 4º e abaixo recebem um volume de negociação livre de riscos.

Mais detalhes estão no site do WTC '21 ou na plataforma de negociação Binomo .

Sobre a Binomo

A Binomo é uma das principais plataformas do mundo em FTT lançada em 2014. O serviço oferece negociação em mais de 70 ativos, uma conta de demonstração para praticar sem riscos, estratégias prontas para implementar, mais de 100 artigos na Central de Ajuda e bate-papo de suporte para os usuários. A Binomo tem aplicativos móveis em todos os mercados de aplicativos populares.

A Binomo é membro categoria A da Comissão Financeira, está presente em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos a operar no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma, mais de 300 eventos acontecem na Binomo anualmente.

Mais detalhes você encontra no site da Binomo.

FONTE Binomo

SOURCE Binomo