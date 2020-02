Tradeview Markets kündigt niedrigere Spreads in volatilen Märkten an

Die Marktvolatilität hat in den letzten Monaten rapide zugenommen, was sich direkt auf die Preisbildung von Finanzinstrumenten wie Gold und Öl und die Währungsmärkte auswirkt. Als Reaktion darauf bietet Tradeview, das über seine Innovative Liquidity Connector-Plattform als ECN Broker tätig ist, den Händlern eine umfassende Lösung mit Senkung des Spreads und weniger Hindernissen für den Kundenhandel an.