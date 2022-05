Trading se torna mais popular entre brasileiros.

SÃO PAULO, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Nos últimos meses, brasileiros ficaram mais interessados em obter renda adicional. A diretora geral da Binomo na América do Sul e Central - Maria Fernanda Sanchez - conta sobre as regras básicas de negociação e sobre a comunidade de "Binomistas" para entender melhor sobre esse tema.

A Binomo é uma empresa global, reconhecida em mais de 130 países, incluindo o Brasil. A Binomo é uma plataforma FTT que permite aos clientes participar de negociações com mais de 70 ativos.

Significado de FTT.

O significado de FTT, que foi explicado por Maria Fernanda como uma sigla que significa "Fixed Time Trade" ou negociação de tempo fixo, em português. Trata-se de uma mecânica em que você escolhe um ativo com o qual negociar, o valor do investimento e o TEMPO (um minuto, 10 minutos, uma hora), para depois fazer uma previsão sobre a direção que o preço seguirá, se PARA CIMA ou PARA BAIXO, ou seja, se irá aumentar ou diminuir. Se a previsão estiver correta, você obterá um rendimento adicional.

Ainda de acordo com Maria Fernanda, negociar FTT permite que você lucre com as mínimas mudanças de preço. Novamente, a mecânica é muito simples: decida se o preço de um ativo vai aumentar ou diminuir, selecione a hora em que a negociação será fechada e, se sua previsão estiver correta, o rendimento será adicionado à sua conta na plataforma. Simples assim!

Existem dois tipos de FTT:

Negociações de curto prazo – aquelas com tempo de expiração inferior a cinco minutos.

Negociações de longo prazo – que têm expiração entre 15 a 60 minutos.

Maria Fernanda ainda explica que a principal diferença entre as FTT e negociações tradicionais é o tempo de expiração. Não existe limite de tempo para a expiração ou prazo na negociação tradicional (forex, ações, etc). Você pode manter sua posição (negociação) por meses, mesmo sem obter um rendimento sobre ela. Ao negociar em FTT, o tempo de expiração é limitado, geralmente até 60 minutos. Por exemplo, o tempo de expiração médio na Binomo é de 5 minutos. Ao abrir uma negociação, você pensa mais no ponto de entrada e no HORÁRIO de saída do que no PREÇO de saída, como é o caso na negociação tradicional.

Antes de investir.

Uma das maiores dúvidas de todas as pessoas que buscam iniciar sua jornada de trade: O que considerar antes de investir em ativos e negociar em plataformas online?

De acordo com Maria Fernanda, existem várias regras sobre como usar a Binomo ou outras plataformas de forma eficaz. O principal a se lembrar é que você negociará a curto prazo. Não tente seguir análises estratégias de longo prazo em períodos de tempo longos. Use análise técnica, ferramentas gráficas, técnicas de price action sem análise fundamentalista de longo prazo.

Além disso, ela diz que os usuários devem concentrar-se na prática e em aprender estratégias. Uma conta demo com vários tutoriais é perfeita para isso. Aplicar as regras de gerenciamento de dinheiro, as dicas de negociação gratuitas e analisar o mercado antes de investir em uma negociação. Depois de um tempo, todos serão capaz de desenvolver suas habilidades e mitigar os riscos envolvidos nessa atividade.

Diversificar fundos.

Como os traders podem diversificar seus fundos com a negociação e que porcentagem da carteira devem estar nesses ativos?

Maria Fernanda pede para lembrar da regra básica: rendimento rápido significa riscos altos, rendimento super-rápido é igual a riscos super altos; e rendimento razoável - riscos mínimos e relativamente moderados.

Ela afirma que se você for um investidor inteligente, pode manter até 70% do seu portfólio em ativos. Mas antes disso, diria para diversificar cerca de 20 a 25% de seus fundos disponíveis por vez para esse tipo de investimento.

Comunidade de Binomistas.

Maria Fernanda celebra o crescimento no número de Binomistas em toda América Latina, principalmente no Brasil. Um Binomista é aquela pessoa que acorda pensando na próxima oportunidade, que monitora de perto as mudanças e variações do mercado para construir uma estratégia de negociação eficaz. Corre atrás de seus sonhos, mas tem plena consciência de que nada acontecerá do dia para a noite. Sabe que o sucesso exige preparação, treinamento e esforço. Por fim, busca ganhar uma renda extra através das plataformas de negociações de investimentos.

