Traditionelle kulturelle IP aus China kommt nach Europa, orientalische Ästhetik sorgt in Frankreich für Furore

PARIS, 28. August 2019 /PRNewswire/ -- Vom 27.-28. August fand in Paris (Frankreich) die offizielle Einweihungsfeier der Kulturausstellung „Kaiserliche Vergnügungspaläste der Qing-Dynastie" statt. Zu sehen gab es chinesische Kultur und Produkte mit orientalischer Ästhetik. Das französische Publikum zeigte sich zutiefst beeindruckt von Chinas traditionellem kulturellem Reichtum und den besonderen Produkten, die daraus entstanden sind. Als führende Hautpflegemarke, die in ganz China für ihre charakteristischen Produkte bekannt ist, war INOHERB im Namen lokaler Kosmetikmarken eingeladen, an der Ausstellung teilzunehmen und vor dem französischen Publikum eine Mischung aus traditioneller chinesischer Kräuterheilkunde und Hautpflegeprodukten zu präsentieren.