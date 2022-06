Trailblazer Games annonce la première parution NFT de la saga Eternal Dragons

L'équipe derrière Eternal Dragons est composée de trois serial-entrepreneurs et des leaders chevronnés de l'industrie du jeu, comme King, EA et Microsoft, ayant l'expérience de la création d'économies de type free-to-play durables et à grande échelle. Cette équipe en pleine croissance possède une expérience qui s'étend entre la conception et la production de jeux et de franchises primés comme SimCity et Candy Crush - qui touchent des milliards de personnes sur de multiples plateformes - mais aussi la construction de plateformes et d'outils de croissance et d'engagement alimentés par les données et l'IA, ainsi qu'un développement étendu de la blockchain.

« La collection Eternal Dragons NFT est la pierre angulaire de notre franchise. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons est destiné à ajouter de la valeur à ceux qui en sont les détenteurs », a déclaré Alex Arias, PDG et cofondateur de Trailblazer. « Tous les chapitres du jeu de la franchise offrent une utilité supplémentaire à ces belles et puissantes créatures. Les posséder, c'est adhérer à une identité, à une vision d'un monde meilleur, reliée par le jeu. »

La collection Eternal Dragons NFT marque la concrétisation de la vision de Trailblazer pour une nouvelle ère de jeu. Les dragons donnent aux propriétaires un personnage jouable dans les jeux à venir, offrant un niveau d'intégration entre joueurs et investisseurs inégalé avant le Web3.

En savoir plus sur eternaldragons.com et via notre Medium .

Vidéo- https://www.youtube.com/watch?v=RtoO5-uOXmo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpg

Pour plus d'informations de presse, veuillez contacter :

Francisco Reinhard

+49 1575 1502484

[email protected]

[email protected]

SOURCE Trailblazer Games