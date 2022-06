Trailblazer Games kündigt den ersten NFT-Veröffentlichungstermin der Eternal Dragons Saga an

Trailblazer hat sich dafür entschieden, die Drachen in Chargen zu veröffentlichen, die jedes Thema der 10 k-Kollektion widerspiegeln. Die erste Ausgabe ist für den 12. Juli geplant. Zu diesem Zeitpunkt werden 1.000 Drachen zum Prägen zur Verfügung stehen. Besitzer von Eternal Dragons NFTs profitieren von einem innovativen Zuchtprogramm für eine nachhaltige Wirtschaft, frühem Zugang und erhöhter Macht in den kommenden Spielen, sowie von vielen zusätzlichen Vorteilen, die hier beschrieben werden.

Das Team, das hinter Eternal Dragons steht, besteht aus drei Unternehmern und erfahrenen Führungskräften aus der Spielebranche, die bei Unternehmen wie King, EA und Microsoft Erfahrung mit dem Aufbau großer und nachhaltiger Free-to-Play-Wirtschaften haben. Das wachsende Team verfügt über Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von preisgekrönten Spielen und Franchises wie SimCity und Candy Crush - die Milliarden von Herzen auf verschiedenen Plattformen berühren - aber auch in der Entwicklung von Plattformen und Tools für Wachstum und Engagement, die auf Daten und KI basieren, sowie in der Entwicklung von Blockchain.

„Die Eternal Dragons NFT-Kollektion ist der Eckpfeiler unserer Franchise. Alles, was wir tun, alles, was wir bauen, soll den Inhabern einen Mehrwert bieten", sagt Trailblazer-CEO und Mitbegründer Alex Arias. „Alle Kapitel des Franchise-Spiels bieten zusätzlichen Nutzen für diese schönen und leistungsstarken Kreaturen. Sie zu besitzen bedeutet, sich einer Identität anzuschließen, einer Vision von einer besseren Welt, die durch das Spiel verbunden ist."

Mit der Eternal Dragons NFT-Kollektion wird die Vision von Trailblazer für eine neue Ära des Spielens zum Leben erweckt. Die Drachen geben den Besitzern einen spielbaren Charakter in den kommenden Spielen und sorgen für ein Maß an Integration zwischen Spielern und Investoren, das vor Web3 beispiellos war.

