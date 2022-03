Trailblazer Games lève 8,2 millions de dollars pour développer un univers fantastique natif du Web3

SINGAPOUR, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- La startup Trailblazer Games a conclu un tour de table de 8,2 millions de dollars dirigé par Makers Fund, comprenant Play Ventures, Fabric Ventures, et une liste de leaders éminents de l'industrie des jeux et de la blockchain. Trailblazer mène l'évolution des jeux construits nativement pour la blockchain, en plaçant le plaisir au cœur d'économies véritablement évolutives. Ils développent actuellement une nouvelle IP, Eternal Dragons une épopée en plusieurs chapitres sur les dragons éternels, disparus depuis longtemps.

L'équipe fondatrice se compose de trois entrepreneurs en série et de dirigeants chevronnés du secteur des jeux vidéo, tels que King, EA et Microsoft, qui ont l'expérience de la création d'économies free-to-play durables et à grande échelle. Ils sont unis par une passion commune pour la création d'expériences de jeu attrayantes et divertissantes. Trailblazer a depuis ajouté à son équipe des talents ayant travaillé avec Sorare, Wooga, Snowprint et d'autres studios de renom.

« Nous avons pour mission de rendre les jeux plus amusants et plus significatifs pour notre communauté en concevant et en produisant des jeux de haute qualité qui adoptent nativement les principes et la technologie du Web3 », déclare Alex Arias, PDG et cofondateur de Trailblazer. « Grâce à la levée de fonds avec nos partenaires, nous pouvons consacrer davantage d'investissements à la construction de notre première franchise et de la pile technologique nécessaire pour offrir une expérience transparente aux joueurs et aux investisseurs blockchain. Ainsi, nos joueurs peuvent devenir des entrepreneurs dans un nouveau monde plein d'opportunités - pour jouer et prospérer. »

L'expérience de l'équipe s'étend à la conception et à la production de jeux et de franchises primés comme SimCity et Candy Crush - qui touchent des milliards de cœurs sur de multiples plateformes - mais aussi à la construction de plateformes et d'outils de croissance et d'engagement alimentés par les données et l'IA, ainsi qu'au développement approfondi de la blockchain.

L'équipe de Trailblazer est entièrement répartie et à distance, ce qui lui permet d'avoir accès aux meilleurs talents disponibles, tout en offrant une multitude de perspectives diverses dans le processus de développement. Les fonds seront utilisés pour étendre leurs partenariats et embaucher plus de talents pour élargir leur équipe alors qu'ils exécutent la feuille de route ambitieuse de Trailblazer et développent leur première propriété intellectuelle : Eternal Dragons .

Pour plus d'informations de presse, veuillez contacter :

Francisco Reinhard

Téléphone : +55 2197614-0485

[email protected] or [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpg

SOURCE Trailblazer Games