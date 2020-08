Trailer do "THRIVE II: This Is What It Takes" em 15 idiomas será lançado em 8 de agosto em sequência a um dos documentários mais assistidos de todos os tempos

O " THRIVE I " conectou grandes avanços na ciência, consciência e ativismo, oferecendo soluções reais, nos empoderando com estratégias corajosas, sem precedentes, para resgatar nossas vidas e o futuro. Os criadores, Foster Gamble e Kimberly Carter Gamble, prepararam um trailer poderoso da sequência, que irá ao ar em 8 de agosto de 2020, com respostas à pergunta "o que será necessário", através do " THRIVE II: This Is What It Takes " (" Prosperar II: isso é o que será necessário ").

O "THRIVE II: This Is What It Takes" leva os telespectadores aos bastidores com as pessoas e inovações que têm o poder de transformar a vida de todos. Segue uma jornada através do globo, investigando as mais promissoras soluções em energia, saúde, consciência e auto-organização não coercitiva, ao mesmo tempo que revela a ciência, os princípios e as estratégicas subjacentes que os tornaram possíveis. Inspirado em soluções que vão além da política, de grupos de base e descentralizadas, o "THRIVE II " oferece ferramentas práticas para resgatarmos a autoridade sobre nossas vidas, um empreendimento mais significativo em vista das falhas dos governos e das instituições competentes, em meio à pandemia e à agitação civil que varrem o globo. O filme será lançado em 26 de setembro de 2020 em 15 idiomas, para um mundo desencantado com o status quo e faminto por esperança, fundamentada em soluções.

Após o lançamento do primeiro filme, mais de mil inovadores, de diversas partes do mundo, se comunicaram com a equipe da ThriveOn, ansiosos para compartilhar suas invenções e aderir ao movimento.

"Muitos temiam que suas invenções eram tão desafiadoras ao status quo que já foram ou poderiam ser suprimidas", disse Foster Gamble. "A reposta inspiradora impeliu a Kimberly e a mim para uma jornada pela África, China, Tailândia, Egito, Europa, Costa Rica, México e por todos os Estados Unidos, junto com uma equipe de engenheiros, médicos e outros especialistas, para examinar cuidadosamente vários passos revolucionários".

Essas interações com inovadores globais são acompanhadas por comentários gravados de proeminentes cientistas e filósofos, tais como Nassim Haramein, Gregg Braden, Dr. Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose e outros.

Nessa nova era, em que sistemas antiquados raramente funcionam para qualquer um a não ser para a elite financeira, que os perpetuam, o documentário "THRIVE II: This Is What It Takes" oferece soluções viáveis e bastidores que desvelam inovações revolucionárias corajosas, que empoderam novos paradigmas para a criação de um mundo em que todos têm uma oportunidade de prosperar.

Sobre a ThriveOn:

A ThriveOn objetiva educar, empoderar e inflamar o potencial humano para restaurar a integridade dos sistemas naturais, se alinhando com o campo unificado e entre si para criar um mundo próspero.

