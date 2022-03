Train de marchandises avec de l'aide humanitaire pour l'Ukraine, provenant de Żabka, CVC Capital Partners et Partners Group. La population civile reçoit de la nourriture, de l'eau et des produits d'hygiène

POZNAŃ, Pologne, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 mars, un train de marchandises spécial est arrivé à Kiev avec une aide humanitaire destinée à la population de la ville. 60 tonnes de nourriture à longue durée de conservation, d'eau et de produits d'hygiène nécessaires ont été fournies par le groupe Żabka et ses investisseurs — CVC Capital Partners et Partners Group. Il s'agit d'un autre transport d'aide organisé par Żabka, qui a permis de transférer près de 300 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène aux postes-frontières, aux points d'accueil et en Ukraine, entre autres à Kiev, Soumy, Loutsk et Dnipro. Le train d'aide humanitaire a été organisé en coopération avec le conseil municipal de Varsovie, qui coordonne la coopération avec le conseil municipal de Kiev.

– La situation tragique en Ukraine exige une mobilisation exceptionnelle et une action communautaire pour répondre aux besoins humains les plus fondamentaux. Nous intensifions notre aide et, en coopération avec le conseil municipal des villes de Varsovie et de Kiev, nous envoyons un convoi humanitaire – déclare Krzysztof Krawczyk, partenaire chez CVC Capital Partners et président du conseil de surveillance du groupe Żabka.

– Les Ukrainiens se trouve actuellement dans une situation désastreuse et manquent de produits alimentaires de base. Nous avons donc envoyé une nouvelle aide humanitaire, en organisant un train de fret dédié. Nous avons fait don de 60 tonnes de denrées alimentaires de base, indiquées par le conseil municipal de Kiev, notamment des conserves, du gruau, des pâtes, du sucre, des plats cuisinés en bocaux, ainsi que de l'eau et des produits d'hygiène - explique Tomasz Suchański, PDG du groupe Żabka.

– Nos pensées vont au peuple ukrainien en ce moment incroyablement difficile. Le pays a un besoin urgent d'aide humanitaire et Żabka est bien placé pour cela grâce à son modèle économique et à sa situation géographique. Nous sommes heureux de pouvoir exploiter les ressources de la société de cette manière - déclare Stephan Schäli, directeur des investissements chez Partners Group et membre du conseil de surveillance du groupe Żabka.

– Seules des actions communes peuvent aider les citoyens ukrainiens, tant sur place qu'ici à Varsovie. Nous travaillons avec nos partenaires, qui comme Żabka, montrent que « là où il y a de la volonté, il y a un moyen d'aider. » Les besoins signalés depuis Kiev sont encore énormes : médicaments, nourriture, eau, produits d'hygiène. Nous encourageons chacun à se mobiliser. Face à cette situation, notre aide et notre solidarité sont essentielles. Nous sommes en contact permanent avec les autorités de Kiev, qui, à travers nous, remercient tous les habitants de Varsovie qui aident l'Ukraine - dit Michał Olszewski, vice-président de la capitale de Varsovie.

Le transport de 60 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène nécessaires en Ukraine est possible grâce à la coopération entre les propriétaires de Żabka et les conseils municipaux des villes de Varsovie et de Kiev. La mairie de Varsovie assure le transport vers l'Ukraine, et les propriétaires de Żabka financent les marchandises transportées.

Le convoi humanitaire est une autre aide du groupe Żabka, détenu par CVC Capital Partners et Partners Group, à la communauté ukrainienne. Żabka a déjà livré près de 300 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène essentiels à la frontière en coopération avec nos partenaires : le Bureau de la voïvodie des Basses-Carpates, la Chambre de commerce polono-ukrainienne, la Croix-Rouge polonaise et l'Union polonaise des Ukrainiens. Les franchises de Żabka participent également à l'effort de secours. Les gérants des magasins près de la frontière distribuent des boissons chaudes et des collations, et dans d'autres villes, ils organisent des collectes et livrent des marchandises dans leurs voitures jusqu'à la frontière.

En tant qu'organisation responsable, Żabka veut également encourager et fournir un espace pour aider, en écoutant les appels des organisations d'aide, ainsi qu'en mettant en œuvre les hypothèses de sa stratégie. La chaîne a lancé un programme de volontariat d'entreprise. Les employés peuvent, entre autres, travailler pour des ONG coopérant avec Żabka, ainsi qu'aider au soutien et à la coordination des dons au siège de la société.

En même temps, la chaîne permet à ses clients de soutenir financièrement les activités humanitaires de l'Action humanitaire polonaise et de la Croix-Rouge polonaise face à la guerre en Ukraine. Les dons peuvent être effectués par carte ou par paiement de proximité, en utilisant une montre ou un téléphone. Les dons ainsi collectés seront répartis à parts égales entre les deux organisations caritatives. Żabka pomaga - Żabka Group (zabkagroup.com)

