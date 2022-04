Traitement des déchets radioactifs liquides : Alpha Atom LLC met en œuvre une nouvelle technologie

KYIV, Ukraine, 8 avril 2022 /PRNewswire/ -- La société ukrainienne Alpha Atom annonce le lancement d'une nouvelle technologie plasma-chimique innovante pour traiter les déchets radioactifs liquides. La nouvelle technologie permet de séparer les déchets radioactifs liquides en eau techniquement pure, c'est-à-dire contenant des radionucléides à des concentrations inférieures au seuil de clairance et des résidus solides. La technologie a été brevetée et testée avec succès dans de véritables installations de stockage de déchets radioactifs liquides dans la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

« Nous avons réussi à résoudre efficacement le problème de la gestion des déchets radioactifs liquides. Grâce au traitement des déchets radioactifs liquides à l'aide de l'unité Plasma-Sorb, son volume est réduit de plus de 100 fois, produisant un résidu solide qui peut être conditionné pour une élimination ultérieure. De plus, de l'eau techniquement pure se forme, qui peut être rejetée en toute sécurité », a déclaré Igor Peer, directeur d'Alpha Atom LLC. « L'installation Plasma-Sorb que nous avons créée nous permet d'utiliser la technologie pour purifier les liquides radioactifs des radionucléides ainsi que des contaminants biologiques et chimiques. »

La technologie mise en œuvre peut révolutionner la gestion des déchets radioactifs liquides et désamorcer la « bombe à retardement » des déchets accumulés.

L'installation Plasma-Sorb résout le problème de l'élimination des déchets radioactifs liquides avec une efficacité élevée et d'une manière respectueuse de l'environnement.

La technologie innovante a été développée en partenariat avec l'Institut de géochimie environnementale de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine.

« Actuellement, plus de 486 millions de mètres cubes de déchets radioactifs liquides se sont accumulés dans le monde. Ce problème est extrêmement grave pour l'Ukraine et les pays de l'UE. Une technologie unique d'impact plasma-chimique et de sorption d'isotopes radioactifs à partir de déchets radioactifs liquides a été développée. Les tests de la technologie et de l'équipement expérimental sur des objets réels dans la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont confirmé l'efficacité élevée de la technologie », a déclaré Yury Zabulonov, directeur de l'Institut.

Alpha Atom LLC est prêt pour le lancement à grande échelle d'une unité Plasma-Sorb dans les installations de stockage des déchets radioactifs liquides. Depuis que la technologie a été testée sur les sites de la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Chornobyl, qui est maintenant occupée temporairement en raison de l'agression militaire de la Russie, la société invite ses partenaires européens à coopérer. Les efforts conjoints de l'Ukraine et de l'UE permettront de résoudre le problème de la gestion des déchets radioactifs liquides.

À propos d'Alpha Atom LLC

Alpha Atom LLC offre les meilleures solutions en matière de traitement des déchets radioactifs liquides. Pour en savoir plus, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter le site https://alpha-atom.com .

