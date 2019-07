Transformer les atouts en produits de qualité : Yili va entrer sur le marché de l'Asie du Sud-Est pour stimuler l'industrie locale

Attachée à contribuer au développement de toute la chaîne industrielle du secteur laitier de l'Asie du Sud-Est, Yili entend exploiter ses atouts industriels et de R&D afin de permettre aux fournisseurs et talents locaux de créer des emplois et de soutenir la croissance économique de la région.

« L'Asie du Sud-Est, la région qui affiche la croissance économique la plus rapide au monde, dispose d'un potentiel quasiment illimité ; en particulier pour ce qui est du développement du secteur laitier », explique Yipeng Zhang, vice-président de Yili Group. « À l'avenir, Yili diversifiera ses investissements dans les pays de l'Asie du Sud-Est, en proposant des produits et des concepts pour la santé, et partagera également de nouvelles opportunités avec des partenaires locaux. »

Transformer les atouts en produits de qualité en Asie du Sud-Est

Après avoir créé un système mondial de ressources, d'innovation et de marketing, Yili entend accélérer le flux de ressources de haute qualité dans la chaîne industrielle entre l'Asie du Sud-Est et le marché mondial, optimisant ainsi l'allocation régionale des ressources.

Yili a adopté des normes très strictes pour le contrôle de la qualité grâce à une coopération stratégique avec SGS (Société Générale de Surveillance), LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance) et Intertek, garantissant ainsi une production de grande qualité sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Avec des moyens de recherche en Asie, en Europe , en Océanie et en Amérique du Nord, Yili créera une équipe de talents mondiale intégrée, favorisant ainsi l'innovation technologique pour créer une « chaîne mondiale de la sagesse » et renforcer encore davantage les capacités de recherche scientifique dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

Ces dernières années, Yili a accéléré son expansion sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Yili a lancé la marque de crème glacée « Joyday » à Jakarta (Indonésie), posant ainsi un jalon dans la création de la « route de la soie laitière » définie par le partage de produits laitiers délicieux et nutritifs. Par la suite, Yili a rapidement annoncé l'acquisition de Chomthana, le plus grand distributeur de crème glacée et d'aliments surgelés en Thaïlande.

Yili adhère à sa stratégie de localisation des talents. Plus de 85 % des employés des filiales du Groupe en Thaïlande et en Indonésie sont des ressortissants nationaux. Chez Chomthana, la filiale de Yili en Thaïlande, plus de 800 emplois ont été créés, dont de nombreux pour des personnes handicapées.

Insistant sur l'innovation pour créer des produits sains, la société a créé le système « WISH » (World Integrally Sharing Health) en 2017 pour guider ses pratiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, qui couvrent l'assistance publique, l'alimentation, la sécurité, l'éducation et la culture.

Créé en 1956, Yili Group est le plus grand producteur laitier en Chine, avec une évolution sur plus de 60 années. Aujourd'hui, Yili se classe à la première place en Asie selon le classement Rabobank Global Dairy Top 20 2018. Le groupe a planifié de façon proactive le sourçage de laits de qualité élevée depuis la ceinture d'or en Asie, Europe, Océanie et dans les Amériques. Il vise à devenir le fournisseur le plus fiable d'aliments naturels dans le monde.

