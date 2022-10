Translumina fortalece ainda mais a liderança sênior para impulsionar a próxima fase de crescimento

NOVA DELHI , 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Translumina - desenvolvedora e fabricante global de inovadores dispositivos médicos cardiovasculares, implantes e produtos de acesso, nomeou Indranil Mukherjee como CEO do Grupo e Armin Kiser como diretor geral e diretor de operações para as operações da empresa na Europa.

Indranil é um veterano no setor de saúde. Em seu cargo mais recente como diretor administrativo do B. Braun Group na Índia, ele introduziu mudanças e concretizou crescimento rentável sustentável, gerenciando várias linhas de produtos (em três plantas de produção) e uma equipe de mais de dois mil colegas na Índia.

"A Translumina apresenta uma oportunidade única para construir uma empresa líder global em tecnologia médica com uma sólida cultura de inovação e raízes profundas na Índia e na Alemanha. Espero impulsionar o próximo capítulo de crescimento do negócio que envolverá a disponibilização a pacientes em todo o mundo, de um conjunto adicional de tecnologias inovadoras, juntamente com uma equipe apaixonada e comprometida da Translumina e o suporte de fundadores e acionistas", disse Indranil.

Armin conta com profunda experiência técnica no setor de tecnologia médica, englobando práticas six sigma, lean manufacturing e gerenciamento de mudanças. Ele ocupou o cargo de diretor de operações da Biedermann Motech, desenvolvedora e fabricante de implantes e instrumentos inovadores para cirurgia de coluna e de extremidades. Anteriormente, Armin foi líder local na unidade de fabricação da Edward, na Suíça.

"A Translumina apresenta uma oportunidade fascinante e desafios complexos. A cultura audaciosa, mentalidade de crescimento e equipe comprometida da empresa enquadram-se perfeitamente aos meus valores e aspirações, e espero desenvolver nossa sólida base de P&D e fabricação na Alemanha", disse Armin.

"É incrível ver como a Translumina, que eu cofundei com Punita Sharma em 2010, alcançou uma posição de destaque no setor de dispositivos cardiovasculares intervencionistas na Índia e nos mercados internacionais. Além de criar as tecnologias amplamente aclamadas de stents eluidores de fármacos que representam os mais altos padrões de evidências clínicas, agora estamos entrando em segmentos mais novos de balões especiais e defeitos vasculares do coração com inovadoras soluções transcatéter para válvulas mitral, aórtica e tricúspica. Com Indranil e Armin complementando a liderança existente de Paritosh Arora, MD na Índia e Kewal Jindal, CFO do grupo, estamos prontos para ampliar e estabelecer a Translumina globalmente como um padrão no setor de inovação, qualidade e evidências clínicas no espaço da saúde nos próximos dois anos", disse Gurmit Singh Chugh, presidente e cofundador da Translumina

Arjun Oberoi, diretor geral da Everstone Capital, disse: "A Translumina está muito bem posicionada para entrar em sua próxima fase de crescimento e a nova liderança agregará muito valor na assimilação de um portfólio mais amplo de produtos e na construção de estratégias robustas de lançamento no mercado nas principais regiões geográficas."

Sobre a Translumina

Estabelecida em 2010, a Translumina é uma empresa de dispositivos cardiovasculares intervencionistas que oferece produtos e serviços de classe mundial. É uma empresa totalmente integrada de desenvolvimento e fabricação de produtos com instalações de fabricação na Alemanha e na Índia. Ao longo dos anos, criamos parcerias estratégicas com hospitais líderes, institutos de engenharia, empresas tecnológicas globais e renomados cardiologistas intervencionistas. A Translumina combina o melhor dos padrões de engenharia, propriedade intelectual e alta qualidade da Alemanha com a cultura empreendedora da Índia e sólidos recursos na fabricação de produtos inovadores a preços acessíveis.

Para mais informações, acesse www.translumina.com

Sobre a Everstone Capital

Com sede em Singapura, a Everstone Capital, o braço de capital privado do Everstone Group (everstonegroup.com), é uma empresa global comprometida em impulsionar o crescimento econômico e criar valor sustentável. Com sete escritórios em todo o mundo (Singapura, Mumbai, Delhi, Bengaluru, Nova York, Dubai e Ilhas Maurício), a Everstone Capital está focada no mercado de médio porte com mentalidade de controle e viés de crescimento, compreendendo o melhor investimento, operações e recursos estratégicos com experiência e habilidades significativas.

Para mais informações, acesse everstonecapital.com e https://www.linkedin.com/company/everstonecapital/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1797972/Translumina_Logo.jpg

FONTE Translumina

SOURCE Translumina