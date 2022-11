Transmural Biotech achève la validation européenne de quantusMM, un test basé sur l'IA pour le diagnostic du cancer du sein

La société de biotechnologie du groupe ASISA a développé un outil non invasif offrant une précision de 92 % dans le diagnostic des maladies du sein.

MADRID, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Transmural Biotech, la société de biotechnologie du groupe ASISA, a achevé le processus établi par la réglementation européenne pour la commercialisation de quantusMM, un test non invasif basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui permet de diagnostiquer les maladies du sein, y compris le cancer du sein, avec une précision de 92 %, à partir d'images obtenues au moyen de scanners du sein.

Image of quantusMM análisis

L'obtention du label CE est une étape clé dans le développement de cette technologie, car il est également valable pour la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine. Dans le cas du Brésil, Transmural a déjà complété les procédures de l'Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) et attend la validation définitive pour vendre le test sur le marché brésilien.

quantusMM est un test rapide, facile et non invasif pour la détection précoce des maladies du sein, développé à partir de l'analyse IA de dizaines de milliers de tests anonymes. Pour ce faire, quantusMM, qui est compatible avec la plupart des mammographes modernes, télécharge des images de scanners mammaires en deux perspectives (crânio-caudale (CC) et oblique médiolatérale (MLO)) sur une plateforme numérique pour une analyse automatique. À partir de ces scans du sein, l'algorithme peut détecter la présence de nodules et de micro-calcifications malignes en moins de deux minutes, ce qui permet d'identifier le risque de cancer du sein.

La technologie de cet outil est basée sur l'analyse quantitative de la texture de l'image du sein ; quantusMM classe les images et les catégorise sur la base du système BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System), qui détermine la probabilité de malignité des seins scannés, en se distinguant des catégories standard par le fait qu'il se base sur la sensibilité plutôt que sur les valeurs prédictives positives.

quantusMM est conçu comme un outil d'aide aux professionnels cliniques, notamment pour le dépistage de masse des patientes présentant des facteurs de risque, pour la détection précoce du cancer du sein et la hiérarchisation des listes d'attente.

Autres tests développés par Transmural Biotech



En plus du quantusMM, Transmural Biotech a développé quatre autres tests non invasifs, basés sur l'IA, qui améliorent notamment la capacité de prédiction pour un certain nombre de maladies : quantusFLM, qui prédit la capacité pulmonaire du fœtus, ce qui permet aux spécialistes d'établir les risques et de mieux préparer le moment et le lieu de naissance optimaux pour chaque patient ; quantusPrematurity, qui utilise une échographie du col de l'utérus pour prédire le risque de naissance prématurée ; quantusGL, qui détermine le niveau de risque de cécité dû au glaucome ; et quantusSkin, qui détecte les lésions cutanées malignes à partir d'images de dermatoscopie. Ces tests sont utilisés dans plus de 320 hôpitaux ou centres spécialisés dans le monde.

Le test quantusSkin a été inclus dans le programme Breakthrough Devices de l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Ce programme vise à identifier et à mettre à la disposition des patients et des professionnels de la santé tous les dispositifs susceptibles de fournir un diagnostic ou un traitement efficace de maladies potentiellement mortelles. La FDA conclura le processus dans les mois à venir, accordant ainsi à l'outil une licence de commercialisation pour les États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943029/Transmural_quantusMM.jpg

SOURCE Transmural Biotech