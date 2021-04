Tratamento da dependência química na clínica de recuperação

SÃO PAULO, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A dependência química é uma condição caracterizada por consumir ou administrar drogas repetidamente quer sejam drogas ilegais, como heroína, cocaína, crack, ecstasy, ou drogas legais prescritas - até ao ponto em que se torna física e psicologicamente dependente dessas substâncias. Independentemente do tipo de dependência de drogas que o usuário desenvolveu, o uso continuo de drogas pode logo se tornar um problema sério e pode levar a uma série de consequências graves a longo prazo, podendo até ser fatal, ou seja, a dependência química é algo mais complexo do que uma doença "comum", e é por esse motivo que a clínica de recuperação é mais do que um hospital.

Davi Tomasi diretor da Clínica de recuperação Saúde Premium alerta que se a dependência química não for tratada, pode levar a uma série de problemas devastadores e pode ter um impacto profundamente prejudicial em todas as áreas da vida do dependente, incluindo a capacidade de funcionar diariamente, seus relacionamentos com outras pessoas, seu desempenho no trabalho e sua saúde geral e qualidade de vida.

"Para garantir que o paciente se sinta o mais confortável possível em sua jornada para a recuperação da dependência química, nossa clínica de recuperação oferece uma avaliação gratuita da dependência de drogas com nossos especialistas clínico, permitindo que o paciente discuta suas preocupações em sigilo e receba orientações sobre as próximas etapas no processo de tratamento da dependência química e comece a desenvolver uma compreensão da jornada que ele o fará em direção à reabilitação e recuperação do vício das drogas. O paciente também será submetido a uma consulta com um psiquiatra consultor, que coletará informações sobre seu histórico médico e psiquiátrico e aconselhará sobre tratamentos futuros." diz o diretor da Clínica, Davi Tomasi.

Por mais de 20 anos de pesquisa a clínica de recuperação Saúde Premium tem focado nos objetivos de aperfeiçoar os resultados dos tratamentos da dependência química e da dependência alcoólica e busca constantemente novos procedimentos para melhorar o bem-estar e a recuperação dos pacientes garantindo a cada indivíduo que busca ajuda um plano de tratamento personalizado, que são projetados especificamente para atender às necessidades e requisitos exclusivos de cada indivíduo.

FONTE https://www.ctsaudepremium.com.br/

Contato:

Davi Tomasi

Telefone: 11 3075-2856

E-mail: [email protected]

FONTE Saúde Premium

SOURCE Saúde Premium