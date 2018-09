TRATON GROUP et Solera lancent un partenariat stratégique pour façonner un monde numérique dans les secteurs du transport et de la logistique

La décision de lancer un nouveau partenariat a découlé de la coopération fructueuse entre TRATON MAN Truck & Bus AG et Solera, qui ont conjointement mis au point un ensemble d'applications après-vente axées sur les conducteurs. Désormais, TRATON et Solera coopèrent en vue de franchir une nouvelle étape.

Les deux sociétés se sont unies pour permettre à leurs clients de résoudre les défis les plus importants auxquels le secteur du transport est confronté : pénurie et fidélisation des conducteurs, utilisation des camions et efficacité de la charge, solutions pour une gestion prévisionnelle, analyse et disponibilité des véhicules.

Plus largement, le partenariat a pour objectif de façonner et développer de nouveaux modèles économiques pour le futur, comme le transport de marchandises, la logistique sécurisée et les marchandises intelligentes, ainsi que le suivi grâce à des données de capteurs. En tant que partenaires, TRATON et Solera ont pour intention de fournir des solutions numériques de TRATON : par exemple Loadfox, les services RIO, MAN DigitalServices, qui bénéficieront de la plateforme Digital Garage de Solera, dont le but est de connecter les interactions d'environ 250 services tout au long de la durée de vie des camions.

« Chez TRATON, nous sommes persuadés que des partenariats stratégiques nous permettront de mettre en œuvre notre stratégie mondiale gagnante », a déclaré Andreas Renschler, PDG de TRATON AG et membre du conseil de gestion de Volkswagen AG, responsable des véhicules utilitaires. « Ce partenariat avec Solera est une nouvelle étape qui nous pousse à aller plus loin dans notre activité traditionnelle ; il nous permet de gagner en expertise et d'explorer de nouvelles voies dans le domaine des services connectés et des nouveaux modèles commerciaux. Pour nous, cette étape est marquante, car notre groupe passe de la fabrication de matériel informatique à la fourniture de solutions numériques pour nos clients. »

« Nous sommes heureux de travailler avec TRATON et son portefeuille de marques, et d'offrir des solutions numériques sécurisées pour les flottes et le marché de la logistique », a dit Tony Aquila, fondateur et président-directeur général de Solera. « Avec notre technologie intégrée IVAS, qui sécurise et valide l'activité des flottes, notre plateforme emblématique Digital Garage connectera la chaîne de blocs industrielle et permettra de numériser et sécuriser ce secteur. Notre partenariat avec TRATON repose sur une approche axée avant tout sur le conducteur et conçue pour obtenir de meilleurs retours sur investissement, réduire les coûts de transaction et assurer une expérience client supérieure. »

Les deux sociétés souhaitent connecter des écosystèmes ouverts qui relient entre eux les transports et les solutions TI existantes, de manière sûre et intelligente. À la différence d'autres solutions sur le marché, cela se fondera sur un écosystème basé sur une API ouverte. Dans les semaines à venir, les projets conjoints seront précisés et traités plus en détail.

À propos de TRATON

TRATON AG, anciennement Volkswagen Truck & Bus AG, est une filiale en propriété exclusive de Volkswagen AG et un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires dans le monde, grâce à ses marques MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus et RIO. En 2017, les ventes des marques de TRATON GROUP ont atteint un total de près de 205 000 véhicules. Les utilitaires légers, les camions et les bus, qui sont produits sur 31 sites dans 17 pays, font partie de son offre. Au 31 décembre 2017, la Société employait environ 81 000 personnes à travers le monde, dans les différentes marques de véhicules utilitaires. Le Groupe cherche à transformer le système de transport grâce à ses produits, ses services et en tant que partenaire de ses clients.

À propos de Solera

Fondée et dirigée depuis toujours par l'inventeur et entrepreneur Tony Aquila, Solera est leader mondial dans les technologies numériques qui relient et sécurisent les biens les plus importants de nos vies : nos voitures, nos camions, nos lieux de vie et notre identité. Aujourd'hui, Solera traite plus de 300 millions de transactions numériques par an, pour environ 235 000 partenaires et clients, dans près de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter solera.com.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant : les avantages du partenariat entre Solera et TRATON (le « Partenariat »), y compris mais sans s'y limiter : le développement et la commercialisation futurs de la gestion de flotte, les services de conducteur et les solutions numériques en matière de vente pour l'écosystème commercial mondial de véhicules ; le développement et l'essor futurs de la plateforme numérique Garage Fleet de Solera et de la technologie IVAS ; et les bénéfices attendus du Partenariat pour les participants à l'écosystème mondial de véhicules utilitaires. Ces déclarations se basent sur les attentes actuelles, sur des estimations et des hypothèses, et sont assujetties à de nombreux risques, incertitudes et événements futurs inconnus à cause desquels les résultats réels pourraient différer considérablement. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans le présent communiqué de presse, en raison des risques et incertitudes inhérents aux transactions de cette nature, à l'évolution des activités de Solera et de TRATON, y compris, sans s'y limiter : l'impossibilité d'obtenir les avantages escomptés du Partenariat ; les risques associés aux acquisitions, aux placements, aux coentreprises et aux opérations semblables et leurs éventuelles conséquences négatives ; en associant avec succès les solutions, produits et services de Solera, avec (ou à l'intérieur) d'autres solutions, produits et services de TRATON ; l'adoption continue des solutions, produits et services de Solera et de TRATON ; et les effets de la concurrence sur les prix des produits et services et sur les activités de Solera et de TRATON. Solera et TRATON ne sont soumis à aucune obligation (et rejettent expressément toute obligation) de mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.

