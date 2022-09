Traumhafter Winterurlaub im Ritz-Carlton, Bali

BALI, Indonesien, 28. September 2018 /PRNewswire/ -- Das Hotel The Ritz-Carlton, Bali, lädt mit einem neuen "Holiday Escape" Angebot zu einem unvergesslichen Luxusurlaub mit acht Übernachtungen und einer Vielzahl an attraktiven Zusatzangeboten.

Enjoy White Sandy Tropical Beach at The Ritz-Carlton, Bali

Das exklusive "Holiday Escape" Paket ist perfekt für alle, die dem Winter durch eine Reise auf eine tropische Insel entfliehen möchten. Darin enthalten ist der private Shuttleservice vom Flughafen zum Resort sowie eine Auswahl an eleganten Unterkünften, u. a. großzügige Suiten und private Villen mit Pool. Genießen Sie das tägliche Frühstücksbüfett oder einen Cocktail am Abend im Restaurant Senses. Gäste können eine dreigängiges Mittagsmenü im Beach Grill, der Breezes Tapas Lounge oder The Ritz-Carlton Lounge & Bar einnehmen, und abends stehen Drei-Gänge-Menüs in den Restaurants Raku, Bejana, The Beach Grill und Breezes Tapas Lounge zur Auswahl. Außerdem locken eine kostenlose, 60-minütige traditionelle Massage für zwei Personen im The Ritz-Carlton Spa und unbegrenzter Zugang zum einzigartigen Hydro-Vital Pool. Reisende mit Kindern können den Ritz Kids Club kostenlos in Anspruch nehmen.



Eine Auswahl an Zusatzangeboten zum "Holiday Escape" Paket bietet Gästen die Möglichkeit, das wahre Bali zu entdecken, z. B. bei einem

oder

Ritual zur Reinigung der Seele. Über den Ritz-Carlton Concierge-Service können Sie maßgeschneiderte Ausflüge in die Umgebung organisieren und so einige der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten in Bali erkunden, von hoch aufragenden Vulkanen bis zu reich verzierten Tempeln, steilen Reisterrassen und palmengesäumten Stränden.

Egal ob Ihnen ein Abenteuerurlaub, eine entspannende Auszeit oder ein bisschen von beidem vorschwebt, mit dem " Holiday Escape " Paket von The Ritz-Carlton wird Ihre Luxusreise auf die Insel zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Das Angebot gilt für zwei Erwachsene und ist gültig bis zum 24. Dezember 2019.

Informationen zum The Ritz-Carlton, Bali

Das The Ritz-Carlton, Bali, ist ein Luxusresort mit elegantem tropischen Ambiente, das sich von einem spektakulären Felsvorsprung an einen herrlichen Strand erstreckt. Es bietet 279 großzügige Suiten und 34 geräumige Villen in Küstennähe, sowie den The Ritz-Carlton Club® , sechs noble Restaurants , ein exotisches Spa mit maritimer Einrichtung zum Verwöhnen und unterhaltsame Freizeitaktivitäten für Kinder aller Altersgruppen im Ritz Kids Club. Die Kapelle am Strand ist ein idyllischer Ort für eine Hochzeit auf Reisen, und zahlreiche Veranstaltungsflächen im Freien sowie prunkvolle Räumlichkeiten schaffen den idealen Rahmen für Feierlichkeiten in Bali. Gut ausgestattete Tagungsstätten, luxuriöse Meetingräume, maßgeschneiderte Aufenthaltspakete und erfahrene Veranstaltungsplaner sind weitere Anziehungsfaktoren für Organisatoren von Tagungen, Anreiz- und Motivationsveranstaltungen oder Kongressen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.





