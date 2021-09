Trava.Finance renforce les pools de crédit à la consommation avec une prise en charge accrue pour sept nouveaux actifs

Le Trava Lending Pool – un logiciel dérivé d'Aave qui ajoute d'autres fonctions uniques – prendra en charge l'utilisation de USDT, USDC, DAI, WBTC, WETH, BNB et BUSD comme actifs dans lesquels les utilisateurs pourront puiser, et offrira à ces utilisateurs une certaine flexibilité financière lorsqu'ils créeront leurs pools. La prise en charge d'un plus grand nombre de jetons est envisagée, et les utilisateurs peuvent s'attendre de nouveaux changements à l'avenir au fur et à mesure que le nouveau pool de prêts se développe.

Faire la différence

Trava met également en avant le W1 Liquidity Mining Program comme mesure incitative pour célébrer cet événement formidable. Pour toutes les transactions impliquant des dépôts ou des emprunts, les utilisateurs seront récompensés à partir d'un pool de 5 250 000 $TRAVA entre le 16 septembre et le 23 septembre à 15 h (UTC).

Trava se targue d'être, avant tout, au service des utilisateurs : vitesse des transactions, frais en gaz (unité virtuelle), robustesse essentielle apportée par le réseau Binance Smart Chain, prêt cross-chain comme possibilité imminente sur d'autres réseaux, comme Avalanche, Polygon et Fantom dans un futur proche.

Outre les pools de crédit sur mesure avec des paramètres définis par les utilisateurs eux-mêmes, Trava fournit également aux utilisateurs une cote de crédit, ce qui contribue à réduire les risques de crédit et permet à ceux qui ont des scores de crédit plus élevés d'obtenir un ratio prêt-valeur élevé. De plus, les jetons non fongibles (NFT), les jetons d'actions et autres actifs numériques sont considérés comme des garanties possibles.

Trava peut déjà identifier les adresses de portefeuille des utilisateurs utilisant différentes chaînes, ce qui rend la consolidation transparente lorsque la garantie est requise pour les prêts. Plus de fonctions statistiques et de fonctionnalités d'analyse de données sont en cours d'élaboration, ce qui améliorera l'ensemble de l'écosystème pour les utilisateurs et la plateforme.

« DeFi a un grand potentiel, d'autant plus que la technologie blockchain continue à s'améliorer. Trava aide à réaliser ce potentiel. Grâce à Trava, nous pouvons observer les besoins des utilisateurs et créer des fonctions uniques pour mieux y répondre », a expliqué le Dr Minh Nguyen, PDG et cofondateur de Trava.

À propos de TRAVA.FINANCE :

Trava.Finance (ou Trava) est le premier marché décentralisé au monde pour les prêts cross-chain et offre un mécanisme flexible dans lequel les utilisateurs peuvent créer et gérer leurs pools de prêts pour démarrer une entreprise de prêt.

Déployé sur le réseau Binance Smart Chain, Trava permet de prêter avec des jetons BSC aux étapes initiales, avec des prêts cross-chain avec divers jetons sur Ethereum et d'autres réseaux blockchain activés ultérieurement. Créée en 2018 avec plus de 20 membres, l'équipe a rassemblé des intervenants et spécialistes exceptionnels en matière de blockchain, sécurité, finance, gestion des risques et droit en vue de favoriser sa croissance. Pour en savoir plus sur l'équipe, rendez-vous sur le site https://trava.finance/.

Contact pour les médias :

Mme Quinn Pham

Responsable marketing

Téléphone : +8457844722

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1627510/photo_2021_09_16_10_13_17.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627509/logo_trava_chu_trang_Logo.jpg

SOURCE Trava.Finance