TRAVEL EASY reçoit un financement de 20 millions USD de Haitong International

FRANCFORT, Allemagne, 26 septembre 2019 /PRNewswire/ -- TRAVEL EASY a annoncé la fin d'un nouveau tour de financement de 20 millions USD par Haitong International. Dans ce cadre, EACH Capital a agi en qualité de conseiller financier exclusif. TRAVEL EASY avait auparavant obtenu un financement de plusieurs millions de dollars de PAGODA.

TRAVEL EASY a établi de nombreuses filiales à l'étranger, notamment à Francfort, Prague, Milan, Pékin et Wuhan. À l'issue de ce tour, TRAVEL EASY deviendra rapidement une plateforme de service d'achats internationale complète associée à un service numérique de remboursement des taxes.

De nouvelles fonctions destinées au marché européen

La Chine représente déjà à la fois le plus grand marché des voyages à l'étranger au monde et le principal moteur de croissance de ce marché à l'échelle mondiale. Selon le professeur Dai Bin, doyen de China Tourism Academy, le volume du marché et des dépenses des consommateurs en lien avec le tourisme à l'étranger a atteint un nouveau record en 2018 pour la Chine, avec près de 150 millions de personnes ayant dépensé plus de 120 milliards USD.

Si l'exonération des taxes est un facteur de motivation efficace pour inciter les touristes à dépenser de l'argent, il n'est pas non plus parfait. TRAVEL EASY a lancé un mini-programme WeChat appelé « TuiDuoDuo » pourvu de trois fonctions centrales : informations les plus récentes sur les commerçants populaires, remplissage automatique, suivi des remboursements en temps réel. En offrant une expérience d'achats hors taxes sûre et pratique, TRAVEL EASY est entré sur le marché européen d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Plateforme de service unique avec remboursement des taxes

TRAVEL EASY connecte les utilisateurs et les commerçants aux services « achats et remboursement de taxes » avant, pendant et après un voyage, offrant ainsi aux commerçants des services complets de marketing en circuit fermé.

À l'heure actuelle, la plateforme s'est associée à des entreprises de voyages chinoises de premier plan, des grands magasins réputés, des groupes de commerce de détail actifs dans les aéroports et des marques internationales en Europe, dont les Galeries Lafayette, GALERIA Kaufhof, Leica, MCM, Swarovski, Botanicus, entre autres. En intégrant les ressources de Chine et d'Europe, TRAVEL EASY a mis sur pied un écosystème qui met en lien les touristes venus faire des achats, les commerçants étrangers, les agences de voyages et les accompagnateurs de voyage.

Poursuite de la refonte de la vente au détail en Europe

D'ici fin 2019, TRAVEL EASY lancera le service de commerce électronique PRE-ORDER, qui permettra aux voyageurs d'acheter davantage de produits populaires issus de pays européens ne figurant pas sur leur itinéraire. PRE-ORDER supprimera la restriction liée à l'emplacement des achats réalisés dans le cadre des voyages et aidera les commerçants à étendre leur commerce en ligne.

TRAVEL EASY prévoit également de supprimer les limites en termes de temps, de créer une chaîne d'approvisionnement industrielle pour les marchandises rattachées au commerce transfrontalier, et de gérer la distribution des marchandises avec le big data lié à la consommation. TRAVEL EASY mettra en relation détaillants européens et pouvoir d'achat chinois, faisant ainsi progresser la refonte de la vente au détail en Europe.

