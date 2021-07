Travel Tech Portão 3 cria produto com foco em ESG

UBERLÂNDIA, Minas Gerais, 16 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O tema da ESG é um dos mais quentes do momento no âmbito empresarial. Os consumidores estão cada vez mais críticos quando se trata de sustentabilidade. E as empresas estão cada vez mais atentas aos impactos que causam ao meio ambiente.

Viagens, sejam elas corporativas ou não, certamente causam esses impactos - principalmente por conta dos transportes envolvidos. Segundo o WWF (World Wide Fund for Nature), um avião numa única viagem da Europa ao Brasil libera uma quantidade de carbono na atmosfera que equivale à que um carro, percorrendo 30 km por dia, produziria em mais de dois anos. E a startup Portão 3 já está olhando para esse impacto ambiental provocado pelas viagens feitas por empresas.

Nos últimos meses, a travel tech desenvolveu tecnologia para fazer a análise em tempo real das emissões de gás carbônico da sua carteira de clientes quando realizam viagens corporativas. A startup calcula toda a emissão de CO 2 gerado, oferecendo uma análise completa e trazendo visibilidade para as empresas que queiram entender os números de emissão - seja por centro de custo, por viajante, data e outros indicadores, de forma totalmente personalizada.

"A forma como vivemos e viajamos gera um impacto no meio ambiente, e nossa responsabilidade é garantir que esse impacto seja o menor possível. Viagens, principalmente aéreas, lançam grandes quantidades de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, o que contribui para o aquecimento global. As empresas precisam olhar para o impacto ambiental e serem atores ativos, elas precisam assumir o protagonismo em transformar a sociedade", diz Bianca Pereira, cofundadora da startup.

Além de ter a visibilidade, as empresas que optarem por negativar a emissão do gás carbônico, podem neutralizar os seus impactos ao ambiente diretamente na plataforma da P3. A startup seleciona projetos com o mais alto padrão e parcerias globais, como os da ONU, permitindo realizar a compensação de todo o carbono gerado durante as suas viagens corporativas, reduzindo a pegada de carbono da sua empresa e auxiliando nos indicadores de ESG (em inglês, Environmental, Social and Corporate Governance).

Para mais informações: https://portao3.com.br/esg.

FONTE Portão 3

