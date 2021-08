Travel tech Portão 3 oferece solução de pagamentos para empresas com foco em viagens corporativas

O cartão virtual de pagamentos do Bank 3 oferece segurança nas transações, conciliação de despesas facilitada, além de cashbacks

BELO HORIZONTE, Brasil, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Portão 3 , startup de gestão de viagens corporativas que cresce 45% mês a mês, lançou uma solução de pagamentos para empresas na América Latina: o Bank 3. Em um setor pouco digitalizado e tecnológico, a solução inovadora chega para resolver problemas corriqueiros do mercado tradicional de viagens, como a conciliação das despesas e segurança nas transações. O VCN (Virtual Card Number) do Bank 3 possui tecnologia de cartão de crédito de uso único e funciona como qualquer outro cartão de crédito Mastercard.

A solução surgiu com o modelo de negócio da Portão 3 em operação, enxergando alguns gaps que o mercado enfrentava. O turismo corporativo tradicional segue um modelo de pagamento faturado. As agências negociam um prazo para pagamento e fazem o meio de campo entre clientes e outros agentes, como hotéis e companhias aéreas. Mas o modelo faturado possui algumas limitações. Foi aí que surgiu a ideia de usar o cartão virtual de uso único para permitir que a conciliação fosse mais efetiva.

A travel tech fundada em 2020 oferece além dos seus produtos de reservas e mobilidade por exemplo, um serviço que facilita ainda mais o dia a dia das empresas que realizam viagens corporativas, o cartão virtual da Bank 3. O cartão promove segurança nas transações, controle absoluto ao cliente, conciliação de despesas facilitada e cashbacks atrativos. O cliente pode gerar cartões de forma ilimitada e sem se preocupar com os seus fundos atuais, definindo as restrições de valores, categorias e períodos da forma que atenda cada reserva ou pagamento. Além disso, poderá receber até 430% do CDI para cada pagamento que realizar com o seu cartão Bank 3. A solução está disponível para empresas em toda a América Latina.

"Um trabalho que, para os nossos clientes, levava horas, foi para alguns minutos, como é o caso da conciliação dos dados do cartão com as contas da empresa. A propensão à fraude era enorme, mas o uso do cartão virtual ajudou a reduzir esse número. Desde o final de outubro, já transacionamos mais de R$ 20 milhões. Desse valor, R$ 5 milhões foram somente no mês de junho de 2021. Esperamos crescer ainda mais ao longo dos próximos meses", comenta Bianca Pereira, cofundadora da Portão 3.

Em resumo, o cartão da Bank 3 facilita a conciliação bancária, pois o cartão já nasce conciliado na fatura do cliente, e não há mais a necessidade de gastar horas conciliando os gastos com viagens e hospedagens. O processo de reservas (que há pouco tempo era manual) e de faturamento, agora é automatizado e, com o uso do cartão, ainda é possível oferecer crédito para alguns clientes e gerar uma nova fonte de receita. E a segurança aumentou: o mercado de viagens é um dos mais fraudados do mundo, mas com a solução do Bank 3, o número de fraudes dos clientes caiu drasticamente. Além de garantir a privacidade dos dados: passar informações como número do cartão e outros dados dos clientes para o hotel por meios poucos seguros, como o e-mail que, no final das contas era impresso, anotado e deixado no balcão, definitivamente não possuía privacidade alguma, mas com o uso de cartões virtuais e contas digitais, esse problema também foi sanado.

"Queremos que a solução seja completa e resolva todas as dores do viajante e do gestor de viagens, que essa experiência seja cada vez mais tecnológica e simples. O nosso próximo passo será viabilizar também um programa de milhas", completa Fernando Nery, cofundador da Portão 3.

A tecnologia do Bank 3 foi viabilizada através da Swap, plataforma de banking as a service que permite que empresas criem suas próprias fintechs.

Sobre a Portão 3

A Portão 3 é uma startup Mineira de gestão de viagens corporativas. Com uma plataforma tecnológica própria, substitui agências tradicionais e soluciona as dores de conciliação e backoffice de gestores de viagens. Fundada no começo de 2020, por um time com experiência e liderança no mercado de turismo e pagamentos, a Portão 3 cresce 45% MoM durante a pandemia e conta com clientes, como: CrediPago, Junco e entre outros. Em 2020, a Portão 3 lançou a Bank 3, produto de pagamentos inovador para o turismo corporativo.

Sobre o Bank 3: https://bank3.com.br .

FONTE Portão 3

Related Links

https://portao3.com.br/



SOURCE Portão 3