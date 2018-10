TravelPerk annonce avoir levé une Série C de 44 millions de $ auprès de Kinnevik afin de transformer le marché des voyages d'affaires estimé à 1 300 milliards de $

TravelPerk, une startup basée à Barcelone, a levé 44 millions de $ de financement de Série C auprès d'investisseurs parmi les plus prestigieux dans le domaine technologique, parmi lesquels Kinnevik, Yuri Milner et Tom Stafford.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/767357/TravelPerk_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767358/TravelPerk_founders.jpg )



Selon la Global Business Travel Association, 50 % des voyages d'affaires sont planifiés et gérés en contournant les règles fixées par les entreprises. Cela est le plus souvent dû au fait que les plateformes existantes sont obsolètes ou ne sont pas en mesure de proposer des choix ou tarifs équivalents à ceux proposés sur les sites de voyage privé, obligeant les personnes responsables à consulter plusieurs plateformes, envoyer de nombreux e-mails et passer de multiples appels pour gérer un seul voyage.

TravelPerk propose une solution unique pour des centaines de milliers de voyageurs au sein des entreprises les plus influentes dans le monde, parmi lesquelles Uber et Transferwise, en réduisant le temps nécessaire à la gestion d'un voyage de 3 ou 4 heures à juste 10 minutes et en permettant à ces entreprises d'économiser plus de 20 % de frais annuels sur ces déplacements.

La plateforme TravelPerk héberge le plus grand catalogue de réservations au monde, en rassemblant tous les outils et toutes les ressources nécessaires, de la réservation à la comptabilité, au sein d'une seule interface client, incluant les locations de voitures, les billets de train, les vols et les hôtels provenant d'une vaste gamme de prestataires comprenant Booking.com, Expedia et Airbnb.

Le PDG de TravelPerk, Avi Meir, a déclaré : « Nous pensons que les voyages d'affaires devraient être aussi simples à organiser que les voyages privés, voire plus. Alors que les entreprises se développent à l'international, l'organisation des déplacements professionnels est l'un des obstacles les plus pénibles et inutiles auxquels elles font face.

« TravelPerk innove pour faire entrer les voyages d'affaires dans le 21e siècle, en s'attaquant à un marché colossal et obsolète de 1 300 milliards de $, en garantissant que la distance ne soit plus un obstacle à la croissance. »

Au cours de cette dernière phase, la société a reçu le soutien d'investisseurs existants incluant Felix Capital, Target Global, Spark Capital, LocalGlobe, Suntone et Amplo, qui soutiennent d'autres entreprises innovantes telles que Slack, Trello, Farfetch et Delivery Hero.

Depuis sa création en 2015 par le PDG Avi Meir et le CPO, Javier Suarez, TravelPerk a accru ses revenus de 700 % d'une année à l'autre et à l'heure actuelle, a levé près de 75 millions de $ de financement total. Cette nouvelle injection de fonds va permettre à TravelPerk de conquérir de nouveaux marchés et de développer sa clientèle(en travaillant davantage avec de petites entreprises) ainsi que d'augmenter son offre technologique.

Chris Bischoff, Directeur principal des investissements chez Kinnevik, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'investir dans TravelPerk, une société qui s'intègre parfaitement à notre objectif d'investissement, qui consiste à faire appel à la technologie pour proposer aux clients des choix plus nombreux et de meilleure qualité. La réservation des voyages d'affaires ne devrait pas être chronophage, onéreuse et fastidieuse, comparée aux voyages privés. Avi et son équipe se sont appuyés sur cette opportunité pour fonder le premier challenger européen en se concentrant sur une solution orientée sur le produit, et nous sommes impatients de les soutenir dans leur future croissance.

En ayant triplé la taille de son équipe au cours de l'année écoulée, TravelPerk annonce également l'ouverture d'un nouveau bureau en France d'ici la fin de cette année où la société sert déjà des entreprises comme Mirakl, Aircall, Condeco et Ykone.

Visitez notre site: https://www.travelperk.com/fr/