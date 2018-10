TravelPerk kündigt Serie-C-Investition von 44 Mio. USD unter Leitung von Kinnevik an, um Geschäftsreisemarkt im Wert von 1,3 Billionen USD zu transformieren

Das in Barcelona ansässige Startup TravelPerk hat sich in der Serie-C-Finanzierung einen Betrag von 44 Millionen USD von einigen der erfolgreichsten Technologieinvestoren gesichert, darunter Kinnevik, Yuri Milner und Tom Stafford.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/767357/TravelPerk_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767358/TravelPerk_founders.jpg )

Nach Angaben des globalen Geschäftsreiseverbandes werden 50 % der Geschäftsreisen außerhalb der Unternehmensrichtlinien abgewickelt, oftmals deshalb, weil bestehende Plattformen veraltet sind, keine Wahlmöglichkeiten oder Preise anbieten können, die verbraucheräquivalent sind, und von den Reisemanagern verlangen, sich mit mehreren Websites, E-Mails und Telefongesprächen zu beschäftigen, um eine einzige Reise zu verwalten.

TravelPerk löst dieses Problem für Hunderttausende von Reisenden aus einigen der einflussreichsten Unternehmen der Welt, darunter Uber und Transferwise, indem es die Zeit, die für das Managen einer Reise nötig ist, von 3 oder 4 Stunden auf nur 10 Minuten verkürzt, was Unternehmen über 20 % der jährlichen Reisekosten einspart.

Die Plattform von TravelPerk beherbergt das weltweit größte buchbare Inventar, das alle notwendigen Werkzeuge und Ressourcen von der Buchung bis zur Buchhaltung in eine simple Schnittstelle nach Verbraucherstandard einbringt und Autos, Züge, Flüge und Hotels von einer Vielzahl von großen Anbietern wie Booking.com, Expedia und Airbnb erfasst.

Avi Meir, der CEO von TravelPerk, sagte: "Wir glauben, dass Geschäftsreisen ebenso einfach sein sollten wie private Reisen - wenn nicht sogar einfacher. Wenn Unternehmen über Landesgrenzen hinweg wachsen, ist die Organisation von Reisen eines der mühevollsten und unnötigsten Hindernisse, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen.

"TravelPerk geht neue Wege, um Geschäftsreisen dem 21. Jahrhundert anzupassen und einen veralteten, mammuthaften Markt mit einem Wert von 1,3 Billionen USD zu revolutionieren - und so sicherzustellen, dass Entfernung nie ein Hindernis für zukünftiges Wachstum darstellt."

In dieser letzten Runde wird das Unternehmen auch von bestehenden Investoren unterstützt, darunter Felix Capital, Target Global, Funke Capital, LocalGlobe, SunTone und Amplo, die auch andere den Markt verändernde Unternehmen wie Slack, Trello, Farfetch und Delivery Hero unterstützen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 durch seinen CEO AVI Meir und den CPO Javier Suarez hat TravelPerk seinen Umsatz von Jahr zu Jahr um 700 % gesteigert und hat nun fast 75 Mio. USD an Gesamtinvestitionen eingeholt. Diese neue Finanzspritze wird TravelPerk in die Lage versetzen, in neue Märkte zu expandieren und seine Kundenbasis zu erweitern, indem es mehr mit kleinen Unternehmen zusammenarbeitet und sein Technologieangebot erweitert.

Chris Bischoff, Senior Investment Director von Kinnevik, sagte: "Wir finden es aufregend, in TravelPerk zu investieren, ein Unternehmen, das perfekt zu unserer Investitionsthese passt, Technologie einzusetzen, um den Kunden mehr und eine viel bessere Auswahl zu bieten. Die Buchung von Geschäftsreisen ist im Vergleich zu Privatreisen unnötig zeitaufwendig, teuer und mühsam. Avi und sein Team haben diese Chance genutzt, um den führenden europäischen Herausforderer aufzubauen, indem sie sich auf eine produktorientierte Lösung konzentrieren, und wir freuen uns darauf, das zukünftige Wachstum dieses Unternehmens zu unterstützen."

Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr die Größe seines Teams verdreifacht hat, kündigt TravelPerk auch an, bis Ende dieses Jahres ein neues Büro in Deutschland zu eröffnen, das mit einem Wert von 72 Milliarden USD den größten Geschäftsreisemarkt in Europa darstellt. TravelPerk wächst in Deutschland schneller als in all seinen anderen geografischen Regionen, wo es bereits Unternehmen wie GetYourGuide, Adjust und Outfittery bedient.

Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.travelperk.com/de/