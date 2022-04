TRAVELX E AIR EUROPA LANÇAM O PRIMEIRO VOO DO MUNDO COM BASE EM NFTS

Desenvolvido em parceria com um grupo de artistas de renome mundial, os "NFTickets" darão acesso a um assento de classe executiva em um voo com destino a Miami em novembro

MIAMI, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A TravelX, a empresa que está desenvolvendo o primeiro protocolo de distribuição com base em blockchain do setor de viagens, anunciou hoje que uniu forças com a Air Europa, a terceira maior companhia aérea espanhola, que voa para mais de 60 destinos em todo o mundo, para lançar a primeira série de passagens aéreas NFT (token não fungível) do mundo, ou "NFTickets".

Ao comprar, os proprietários terão acesso a um voo especial da Air Europa para Miami Beach em 29 de novembro de 2022, além de benefícios e eventos que antecedem a principal exposição de arte das Américas, que será realizada em Miami Beach em dezembro. Uma série de NFTickets (dez) em parceria com artistas renomados será lançada a cada 14 dias por meio da plataforma de leilões travelxchange.com/, com a primeiro disponível em um leilão ao vivo em 11 de abril às 16h00 (horário da costa leste dos EUA).

"A inovação está em nosso DNA. Fomos pioneiros na aplicação de novas tecnologias em nosso setor e não poderia ser diferente com os NFTs, que podem ser o próximo passo no setor de viagens", disse Bernardo Botella, diretor global de vendas da Air Europa. "Temos orgulho de ser a primeira companhia aérea a adotar a tecnologia de blockchain para gerenciamento e distribuição de estoque. Estamos entusiasmados para ver onde isso pode levar as viagens como um todo e como isso pode melhorar a experiência do cliente."

Os NFTickets funcionam como NFTs tradicionais e são individualmente raros. Quando negociados, as transações são registradas de forma segura e protegida na blockchain. Quando estiver pronto para usá-lo o proprietário poderá apresentar o NFT e uma passagem aérea correspondente será emitida. A TravelX e os NFTickets da Air Europa oferecerão aos compradores a oportunidade de possuir uma parte da história do setor de viagens e participar do primeiro voo respaldado em blockchain.

A série do NFTicket intitulada: "A Arte como Destino", tem curadoria de Ximena Caminos, que contratou o aclamado artista multidisciplinar Carlos Betancourt para a primeira peça. As obras do artista exploram questões de memória e suas próprias experiências, ao mesmo tempo em que abordam temas da natureza, meio ambiente e questões de beleza, identidade e comunicação. As obras de Carlos Betancourt estão incluídas no acervo permanente do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, do Smithsonian National Portrait Gallery, em Washington DC, entre outros.

"Os artistas são fascinados por descobertas e exploração", disse Carlos. "O mesmo ocorre com a tecnologia. Com esta peça, estou experimentando os limites da arte e da tecnologia. A arte animada é inspirada por conceitos de espaço, reinos mágicos e experiências de viagem, bem como pelas memórias e sentimentos que essas experiências despertam."

"É muito emocionante dar à luz um novo tipo de NFT, cunhado em blockchain de carbono negativo da Algorands", disse Facundo Diaz, cofundador da TravelX. "Vamos combinar o melhor dos NFTs tradicionais, mas adicionar aplicação e experiência do mundo real. Isso garante uma passagem aérea de maior qualidade para os viajantes, que podem gerenciar e negociar facilmente a partir de sua carteira blockchain, combinada com um novo tipo de peça de arte colecionável. Acreditamos que os NFTickets serão a fusão perfeita de arte, viagens e tecnologia."

Para comemorar, a TravelX realizará um evento exclusivo para convidados na Torre Eiffel, por ocasião do Paris NFT Day (12 de abril) e da Paris Blockchain Week (13 a 14 de abril), quando será anunciada a oferta de compra final para o primeiro NFTicket.

Para mais informações sobre a TravelX, acesse https://www.travelx.io. Para mais informações sobre o evento na Torre Eiffel, em Paris, acesse: https://nfticket.travelx.io/

Sobre a TravelX

Liderada por uma equipe de veteranos de tecnologia e do setor com um histórico pioneiro de mudança, a TravelX está construindo um protocolo de distribuição com base em blockchain projetado para criar um setor de viagens mais seguro, descentralizado, livre de problemas, transparente e eficiente. A tecnologia da empresa permite que os fornecedores de viagens gerenciem seu inventário de forma mais eficiente, tokenizem seu inventário em NFTs, viabilizando casos de uso que aumentam a flexibilidade dos viajantes e a lucratividade dos fornecedores.

Sobre a Air Europa

A Air Europa é membro da aliança SkyTeam, composta por 19 companhias aéreas que trabalham juntas há 19 anos como uma grande rede global que presta serviços a mais de 630 milhões de passageiros por ano. A frota da Air Europa é uma das mais modernas do continente. Em 2018, a organização ambiental alemã Atmosfair classificou a Air Europa como a rede de companhia aérea mais eficiente da Europa.

FONTE TravelX

