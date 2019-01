Treasury Management International reconnaît Tesco, un membre de la communauté ION, pour son excellence en matière de gestion des risques

NEW YORK et LONDRES, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ION, le plus important fournisseur mondial de solutions de négociations, d'analyse et de gestion des risques dans le domaine de la gestion des marchandises et de la trésorerie, est fier d'annoncer que son client, le détaillant britannique multinational Tesco, a reçu le prix de la reconnaissance de l'entreprise 2018 en matière de technologie de gestion des risques.

Avec plus de 6 800 enseignes dans le monde au service de millions de clients chaque semaine, Tesco est un leader mondial dans les épiceries et les ventes de marchandises générales.

En exploitant Openlink, une solution de trésorerie d'ION, Tesco gère les liquidités et les risques au sein d'un seul système de gestion de la trésorerie (TMS, treasury management system) offrant une visibilité de bout en bout de tous les flux financiers mondiaux et des risques le long de la chaîne d'approvisionnement des marchandises, et automatise également leurs opérations de trésorerie, de gestion de la trésorerie, de négociation et de risque.

Jennifer Broker, directrice générale adjointe des services professionnels pour la région EMEA et APAC chez ION, a déclaré : « Nous sommes très fiers de l'évolution de notre partenariat avec Tesco et les félicitons pour cette reconnaissance obtenue de leurs pairs. Notre solution centralise tous leurs risques de marché et de crédit au sein d'un même cadre. Elle permet également à leur équipe d'approvisionnement d'exécuter les commandes avec une bien meilleure connaissance du marché. »

« Les professionnels de la trésorerie d'entreprise, en lien avec les fournisseurs de services de trésorerie, ont un rôle vital à jouer pour soutenir un large éventail de fonctions et d'initiatives essentielles. Ces prix offrent une reconnaissance pour ces organisations, font figure de chef de file dans l'industrie et fournissent une plateforme pour mettre en valeur des projets innovants dans cet espace », a déclaré Robert Page, PDG de TMI.

Depuis plus d'une décennie, les prix TMI pour l'innovation et l'excellence saluent des performances exceptionnelles dans la profession de la trésorerie internationale en reconnaissant les banques, les fournisseurs, les consultants et les praticiens qui définissent de nouvelles frontières et qui encouragent les meilleures pratiques dans la gestion de trésorerie à l'échelle mondiale.

À propos d'ION

ION fournit des solutions logicielles d'automatisation des négociations et des flux de travail qui sont essentielles aux institutions financières, aux banques centrales, aux gouvernements et aux entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.iongroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711153/ION_Logo.jpg

Related Links

http://www.iongroup.com



SOURCE ION