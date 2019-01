Treasury Management International zollt ION-Partner Tesco für Exzellenz im Risikomanagement Anerkennung

NEW YORK und LONDON, 28. Januar 2019 /PRNewswire/ -- ION, weltweit größter Anbieter von Lösungen für Handel, Analysen und Risikomanagement für Handelsgüter und Finanzverwaltung, ist stolz, bekannt geben zu können, dass sein Kunde Tesco, der international tätige Einzelhändler aus Großbritannien, die Auszeichnung Corporate Recognition 2018 für Risk Management Technology erhalten hat.

Tesco bedient an 6.800 Standorten weltweit jede Woche Millionen Kunden und ist führend im Gemischtwaren- und Lebensmitteleinzelhandel.

Durch Nutzung von Openlink, einem Produkt von ION für die Finanzverwaltung, verwaltet Tesco Liquidität und Risiken über ein einzelnes Treasury Management System (TMS) mit kompletter Einsicht für sämtliche weltweiten Finanzbewegungen und Risiken in der Warenlieferkette und bei Automatisierung der Abläufe bei Finanzverwaltung, Verwaltung von Lagerbeständen, Handel und Risiko.

Jennifer Broker, SVP des Bereiches Professional Services bei ION für die Regionen EMEA und APAC, sagte: „Wir sind sehr stolz auf unsere sich entwickelnde Partnerschaft mit Tesco und zollen dieser Anerkennung durch die Branche unsererseits Anerkennung. Unsere Lösung zentralisiert das gesamte Markt- und Kreditrisiko. Zudem ermöglicht sie dem Einkaufsteam Einkäufe mit deutlich besserer Marktkenntnis."

„Profis in der Finanzverwaltung von Unternehmen und Anbieter von Finanzdienstleistungen spielen bei der Unterstützung einer ganzen Palette entscheidender Funktionen und Initiativen eine entscheidende Rolle. Solche Auszeichnungen bieten Anerkennung für Unternehmen, welche in der Branche führend sind, sowie eine Plattform, um innovative Projekte in diesem Bereich herauszuheben", sagte Robert Page, CEO von TMI.

Die TMI Awards for Innovation & Excellence sind seit mehr als einem Jahrzehnt eine Auszeichnung herausragender Leistung in der internationalen Branche der Finanzverwaltung. Banken, Anbieter, Berater und Praktiker, die weltweit neue Grenzen setzen und beste Verfahren in der Finanzverwaltung voranbringen, erhalten Anerkennung.

Informationen zu ION

ION liefert Finanzinstituten, Zentralbanken, Behörden und Unternehmen entscheidende Softwarelösungen für die Automatisierung bei Handel und Arbeitsabläufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iongroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711153/ION_Logo.jpg

Related Links

http://www.iongroup.com



SOURCE ION