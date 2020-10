TreeFrog Therapeutics et Invetech élargissent leur partenariat pour passer de la technologie d'encapsulation des cellules souches à haut débit au système BPF pour la fabrication de thérapies cellulaires à l'échelle commerciale

Depuis janvier 2019, TreeFrog Therapeutics collabore avec Invetech pour transformer son dispositif d'encapsulation R&D en un dispositif automatisé à usage unique pour la bioproduction industrielle. « Notre technologie C-Stem TM fait le pont entre la biologie et la biophysique des cellules souches », explique Kevin Alessandri, PDG et directeur technique de TreeFrog Therapeutics. « Nous avons trouvé en Invetech une équipe désireuse de se confronter à une nouvelle technologie, avec de fortes capacités d'exécution, soutenue par une méthodologie étape par étape pour écarter les risques du projet. En fait, ils ont réussi à livrer le prototype à temps en avril 2020, en plein milieu de la crise de la COVID. »

Le système d'encapsulation bêta conçu par Invetech répond à ses spécifications techniques avec un débit de 1 000 capsules de cellules souches par seconde. Le premier avantage de l'encapsulation cellulaire est la protection contre les dommages hydrodynamiques. Cela permet d'amplifier et de différencier des cellules fragiles telles que les cellules souches pluripotentes dans des bioréacteurs à grande échelle. Le deuxième avantage de la capsule réside dans la récapitulation d'une niche de cellules souches biomimétiques. Dans ce micro-environnement, les cellules souches pluripotentes s'auto-organisent selon une conformation biomimétique en 3D, qui favorise une croissance rapide et une ségrégation chromosomique précise.

« Aujourd'hui, notre technologie C-StemTM réduit les coûts de fabrication par dix, tout en améliorant considérablement la taille des lots, les rendements et la qualité génomique. Tous nos efforts sont désormais concentrés sur la mise à disposition de cette technologie le plus rapidement possible, en faisant avancer un pipeline de thérapies cellulaires en co-développement avec les principales entreprises pharmaceutiques. Dans ce contexte, notre partenariat avec Invetech est essentiel pour garantir notre feuille de route vers la conformité aux BPF et pour améliorer encore davantage la fonctionnalité, le rendement et les conditions de traitement de notre dispositif d'encapsulation », a déclaré Maxime Feyeux, co-fondateur, PDG et directeur scientifique de TreeFrog Therapeutics.

« TreeFrog nous a approché avec une technologie très novatrice, à un stade précoce, qui a progressé extrêmement rapidement et qui est incroyablement prometteuse », a fait remarquer David Kneen, vice-président de la thérapie cellulaire chez Invetech. « En moins de 18 mois, nos équipes combinées ont fait passer C-StemTM d'une preuve de concept sur banc d'essai à un système de production bêta fermé et automatisé. Ce fut une grande collaboration, animée par notre vision commune de la commercialisation de cette technologie pour permettre la production en masse de thérapies cellulaires pour les patients qui en ont besoin. »

Voir la vidéo

Télécharger l'image

Contacts presse :

TreeFrog Therapeutics treefrog.fr

Pierre-Emmanuel Gaultier, responsable marketing et communication

[email protected] + 33 6 45 77 42 58

Invetech invetechgroup.com

Eeva Routio, responsable marketing, marque et leadership de la pensée

[email protected] +1 858 688 7136

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1309018/TreeFrog_Therapeutics_C_Stem_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329042/Invetech_tagline___Logo.jpg

Related Links

https://www.invetechgroup.com



SOURCE Invetech