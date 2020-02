Trefoil Therapeutics choisit AGC Biologics comme principal fabricant du TTHX1114 pour le traitement des maladies de la cornée

SEATTLE, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une société de fabrication et de développement en sous-traitance (CDMO) de produits biopharmaceutiques et Trefoil Therapeutics ont annoncé l'exécution d'un contrat de fabrication en vue de fournir le composé pharmaceutique TTHX1114. Trefoil développe des produits basés sur cette forme de la protéine FGF-1 pour rétablir la vision chez les patients atteints de maladies de la cornée en régénérant le tissu cornéen.

Trefoil Therapeutics a choisi AGC Biologics pour sa grande expertise technique et ses capacités avérées à fabriquer des thérapies basées sur des protéines conformément aux bonnes pratiques de fabrication, du stade préclinique à la production commerciale, après un processus de sélection de trois mois. Le Dr David Eveleth, PDG de Trefoil Therapeutics, a commenté : « La vaste expérience d'AGC Biologics en matière de fabrication conforme aux BPF fait d'elle l'entreprise idéale pour nous aider à faire avancer le TTHX1114. Nous croyons que notre FGF-1 modifiée, dont les essais cliniques devraient débuter courant 2020 dans une formulation intracamérulaire pour le traitement des dystrophies cornéennes endothéliales, a le potentiel de faire une grande différence dans la vie des patients. »

Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics, a déclaré : « AGC Biologics est ravie d'aider Trefoil Therapeutics à produire ce produit qui changera la vie des patients. Nos équipes travailleront ensemble de manière ouverte et collaborative, et nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce projet. »

L'implantation industrielle mondiale d'AGC Biologics inclut un site conforme aux BPF à Heidelberg, en Allemagne, qui commencera à fabriquer le TTHX1114 dans les mois qui viennent.

À propos du TTHX1114 :

TTHX1114 est une forme modifiée de la protéine FGF-1 conçue pour stimuler la prolifération et la migration des cellules endothéliales cornéennes. La formulation injectable intracamérulaire du TTHX1114, qui fait actuellement l'objet d'études d'homologation en tant que nouveau médicament expérimental, est conçue pour régénérer la couche de cellules endothéliales et réduire ou éliminer les symptômes associés à la dystrophie endothéliale, principale cause des opérations de greffe de cornée. La formulation topique de gouttes ophtalmiques du TTHX1114, au stade de développement préclinique, est conçue pour le traitement des affections ulcéreuses de la surface antérieure de la cornée.

À propos de Trefoil Therapeutics :

Trefoil Therapeutics est une société de biotechnologie privée qui s'appuie sur sa plateforme technologique de protéine eFGF-1 (facteur de croissance des fibroblastes modifié) pour développer des traitements pharmacologiques de premier ordre pour les maladies endothéliales cornéennes et les troubles épithéliaux graves. Le produit phare de Trefoil, le TTHX1114, est une forme modifiée de la protéine FGF-1 conçue pour traiter les troubles cornéens en stimulant la prolifération et la migration cellulaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trefoiltherapeutics.com.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (en anglais, CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Le vaste réseau d'AGC Biologics s'étend sur trois continents et compte des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Seattle, dans l'État de Washington, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne, et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services uniques et personnalisés pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées incluent le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la mise en réserve et le stockage de cellules, ainsi que l'expression des protéines, y compris notre système d'expression breveté pour la production mammalienne, CHEF1®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

