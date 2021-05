Treinamentos especializados atendem crescente demanda por qualificação profissional no processo de automação

SÃO PAULO, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O processo de automação e a consequente demanda por mão de obra especializada, que vinha crescendo desde o início deste século, teve aceleração extra com a pandemia de Covid-19, segundo o estudo "O Futuro do Emprego 2020", divulgado pelo Fórum Econômico Mundial.

Diante dessa realidade, ganha ainda maior importância a qualificação profissional no segmento e nesse sentido a ABB, líder global em tecnologia que energiza a transformação da sociedade e da indústria, oferece cursos de preparação de profissionais para operar células robotizadas e para programar e realizar manutenção e processos.

Além de cursos padronizados, a ABB realiza também treinamentos personalizados, baseados nas necessidades específicas de seus clientes, para capacitar os profissionais que ali atuam.

"Está cada vez mais evidente a importância da qualificação profissional como diferencial competitivo no mercado de trabalho", afirma Rodrigo Bueno, diretor da ABB Robótica no Brasil. "Nós oferecemos treinamentos para pessoas físicas ou jurídicas, profissionais em geral, tanto de áreas de robótica, manutenção ou automação. Esses treinamentos ajudam a maximizar a potência e as características do seu equipamento, aumentando a produtividade e diminuindo o tempo de manutenção e paradas inesperadas", garante.

Rodrigo destaca os treinamentos virtuais, que com a pandemia, estão em alta. "Precisamos dar continuidade à jornada do aperfeiçoamento e conhecimento, mas com toda cautela e segurança que o momento exige. Temos grande preocupação em manter a mesma qualidade e o mesmo conteúdo de quando era possível termos encontros presenciais. As aulas são aplicadas por instrutores altamente qualificados, treinados nos centros globais da ABB, com uma carga horária que varia de 19 a 32 horas", completa.

Dessa forma, a ABB mostra-se alinhada com o estudo do Fórum Econômico Mundial, que aponta: as novas vagas surgirão a partir da nova divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos e cerca de 50% de todos os funcionários precisão se requalificar nos próximos cinco anos.

Entre as áreas que terão aumento na demanda, destacam-se de tecnologias da quarta revolução industrial (indústria 4.0), dados e inteligência artificial, novas funções em engenharia, computação em nuvem e desenvolvimento de produtos.

Para saber mais sobre o conteúdo técnico dos cursos, valores e conhecer as datas disponíveis, acesse o link: https://new.abb.com/br/servicos/robotica

Sobre a ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br.



ABB Robótica & Automação Discreta A é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. www.abb.com/robotics

