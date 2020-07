Trent Haaga rejoint l'équipe de Mad Heidi, le premier film Swissploitation au monde

Mad Heidi est produit par Tero Kaukomaa, producteur d'IRON SKY, et Valentin Greutert, producteur d' Amateur Teens et de Paradise War (titre francophone : Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale). Il sera réalisé par Johannes Hartmann, un cinéaste suisse très prometteur et talentueux.

La petite fille des Alpes est de retour... pour se venger

Mad Heidi est une comédie parodique d'action, d'aventure et d'horreur basée sur le personnage du conte pour enfants très aimé Heidi. Ayant désormais bien grandi, Heidi est une jeune fille des Alpes dans une « Suisse parallèle » tombée sous le joug fasciste. Elle ne sait guère que sa folle envie de liberté personnelle va être l'étincelle qui déclenchera une révolution. De la torture à base de fondue jusqu'à la mort provoquée par le chocolat, Mad Heidi est un véritable film Swissploitation. C'est comme si Kill Bill rencontrait La mélodie du bonheur.

Trent Haaga a déclaré : « J'ai toujours été un grand fan des films d'exploitation 'à l'ancienne' - des westerns spaghetti, des films de kung-fu, des films de la contre-culture de la fin des années 60 et de la réalité alternative intemporelle des films de la saga Iron Sky. Je vois Mad Heidi comme une lettre d'amour à tout ce qui précède, et j'ai été ravi que l'on me donne l'occasion de participer au monde que Tero, Valentin et Johannes ont créé. Mad Heidi tend un sombre miroir déformant au monde à travers le prisme d'une Suisse qui n'a jamais existé. C'est un conte de fées futuriste fortement inspiré d'un roman classique et très apprécié. Qui ne voudrait pas participer à un tel projet ? J'admire aussi la façon dont ces gars ont monté leurs films : ils ont écarté les modèles de financement traditionnels, adopté de nouvelles formes de distribution et valorisé la contribution des fans pendant la phase de production. D'après moi, c'est cela l'avenir du cinéma indépendant, et je suis ravi de faire ce bout de chemin aux côtés de cette équipe ».

Haaga a déjà réussi à faire une longue carrière et a écrit de nombreux longs métrages, du légendaire The Toxic Avenger IV de Lloyd Kaufman, à Liaisons interdites (Talhotblond), les débuts derrière la caméra de Courteney Cox, en passant par le film à succès très controversé, présenté au Festival international du film de Toronto 2008, DEADGIRL.

Tero Kaukomaa a déclaré : « C'est formidable d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui possède les talents incontestables de Trent. Il tient toujours ses promesses et il a parfaitement sa place dans le nouveau film étonnant que nous produisons pour nos fans. Je peux vous garantir que les gens ne seront pas déçus. En réalité, nous sommes sûrs qu'ils vont l'adorer. Nous savons que nos fans ont attendu, et la bonne nouvelle pour eux est que les choses commencent à bouger rapidement. Alors, gardez un œil sur nous car il y aura bientôt beaucoup d'autres nouvelles ».

Trent Haaga est un scénariste, réalisateur, producteur et acteur primé qui a participé à plus de 100 films au cours de ses 20 ans de carrière. Trent a écrit de nombreux longs métrages, de The Toxic Avenger IV de la Troma Entertainment à Liaisons interdites (Talhotblond), les débuts derrière la caméra de Courteney Cox, en passant par le film à succès très controversé, présenté au Festival international du film de Toronto 2008, DEADGIRL. Il est également le scénariste du jeu vidéo AAA The Evil Within 2 du créateur de Resident Evil, Shinji Mikami. Trent a remporté deux prix du public SXSW avec ses films Cheap Thrills et 68 Kill. Il vit à Los Angeles.

En 1997, le producteur de films et entrepreneur Tero Kaukomaa a créé Blind Spot Pictures. Depuis lors, il a produit ou coproduit plus de 20 longs métrages, dont Dancer in the Dark de Lars von Trier, Instants éternels de Jan Troell, nominé aux Golden Globes et Iron Sky. En 2012, il a sorti Iron Sky de Timo Vuorensola, une coproduction austro-germano-finlandaise de 8 millions d'euros. Le film a bénéficié d'une large production participative et d'un large financement participatif de la part d'une communauté de fans du monde entier. En 2014, Tero a fondé Iron Sky Universe avec Timo Vuorensola pour poursuivre la saga Iron Sky. En 2019, la suite d'Iron Sky, Iron Sky The Coming Race, dotée de 19 millions d'euros, est sortie. Un film chinois de 30 millions de dollars, The Ark - an Iron Sky, est actuellement en postproduction. Toujours en 2019, Tero a créé SwissploitationFilms GmbH avec Valentin Greutert et Johannes Hartmann afin de produire et de distribuer Mad Heidi, le premier film Swissploitation au monde. En 2020, il a fondé Son of a Pitch Oy (Ltd) avec Timo Vuorensolato afin de pouvoir offrir leur expertise en matière d'engagement du public et de création de pitchs à d'autres cinéastes. Tero croit en la qualité et au pouvoir du marketing, et il veut utiliser de nouvelles méthodes créatives pour apporter un contenu novateur sur le marché. Il est membre de l'ACE (American Cinema Editors) et de l'Académie européenne du cinéma. Il partage son temps entre Helsinki, en Finlande, et Zurich, en Suisse.

Valentin Greutert a commencé à travailler dans l'industrie cinématographique en 2000 après avoir obtenu un master en économie et en administration d'entreprises. En 2004, il a fondé sa première société de production, HesseGreutert Film, à Zurich, en Suisse. Depuis 2015, il dirige sa nouvelle structure, A Film Company. Greutert a produit de nombreux longs métrages et documentaires, parmi lesquels de petites merveilles comme Rocksteady: The Roots of Reggae et Amateur Teens. En 2019 est sortie sa plus grande production à ce jour. Paradise War (titre francophone : Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale), basé sur une histoire vraie et représenté par TrustNordisk, a été tourné sur trois continents et a demandé 76 jours de tournage, la plupart d'entre eux dans la jungle de Bornéo. Le film a remporté un grand succès en Suisse. Depuis 2008, Valentin Greutert est membre du club international des producteurs de l'ACE. Il fait également partie des Académies européenne et suisse du cinéma, et est membre de la commission du documentaire et de la fiction de l'Office fédéral de la culture à Berne. S'appuyant sur ses connaissances en économie, Greutert a également conçu et distribue désormais KOSMA, un logiciel professionnel de contrôle des finances de la production cinématographique ( www.kosma.io ).

Travaillant comme réalisateur et producteur depuis 2007, Johannes Hartmann a fondé Decoy Films GmbH en 2009 avec deux associés. Depuis lors, il a été chargé de la réalisation de nombreux spots publicitaires, de clips musicaux et de productions de services. Son premier court métrage, Halbschlaf, a été sélectionné par le principal festival du film de genre en Suisse, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, ainsi que par de nombreux autres festivals internationaux, et a remporté plusieurs prix. Il a été suivi par d'autres courts métrages et documentaires, qui ont été sélectionnés dans des festivals de cinéma du monde entier. Avec le concept qu'il a créé pour Mad Heidi, le premier film Swissploitation au monde, Johannes Hartmann s'est adressé aux producteurs Tero Kaukomaa et Valentin Greutert, avec lesquels il a fondé Swissploitation Films en automne 2019. Mad Heidi est le premier film de Hartmann en tant que réalisateur d'un long métrage de fiction.

