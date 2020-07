Trent Haaga se une a Mad Heidi, la primera película Swissploitation del mundo

La niña de los Alpes está de vuelta... con una venganza

Mad Heidi es una parodia de acción-aventura-comedia-horror del muy querido personaje de cuentos infantiles Heidi. Ahora, ya crecida, Heidi es sólo una chica de los Alpes en una Suiza alternativa que ha caído bajo el dominio fascista. Poco sabe que su anhelo por la libertad personal será la chispa que encienda una revolución. Desde la tortura de fondue hasta la muerte por chocolate, Mad Heidi es una verdadera película de Swissploitation. Piense en Kill Bill encontrándose con The Sound of Music.

Trent Haaga dijo: "Siempre he sido un gran fan de las películas de explotación de la vieja escuela - desde spaghetti westerns, películas de kung-fu, las películas de contracultura de finales de los 60, y la realidad alternativa atemporal de las películas de Iron Sky. Veo a Mad Heidi como una carta de amor a todo lo anterior, y me emocionó que me ofrecieran la oportunidad de jugar en el mundo que Tero, Valentin y Johannes han creado. Mad Heidi confronta el mundo con un oscuro juego de espejos a través de la lente de una Suiza que nunca fue. Es un cuento de hadas futurista fuertemente inspirado en una novela clásica y muy querida. ¿Quién no querría involucrarse en algo así? También soy un gran fan de la forma en que estos chicos montaron sus películas: evitando los modelos de financiación tradicionales, adoptando nuevas formas de distribución y valorando los aportes de los fans durante la producción. Por lo que a mí respecta, es el futuro del cine independiente, y estoy encantado de hacer este viaje con este equipo".

Tero Kaukomaa dijo: " Es genial tener a alguien del indudable talento de Trent a bordo. Siempre se entrega y es perfecto para la increíble nueva película que estamos produciendo para nuestros fans. Le aseguro que la gente no se decepcionará. De hecho, estamos seguros de que les va a encantar. Sabemos que nuestros fans han estado esperando, y la buena noticia para ellos es que las cosas están empezando a moverse rápidamente. Por lo tanto, miren este espacio, ya que hay muchas más noticias por venir".

Trent Haaga es un galardonado guionista, director, productor y actor que ha participado en más de 100 películas en sus 20 años de carrera. Trent ha escrito muchos largometrajes, desde The Toxic Avenger Part 4 de Troma hasta el debut como director de Courteney Cox, Talhotblond, hasta el polémico éxito del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2008, DEADGIRL. También es el guionista del videojuego AAA The Evil Within 2 del creador de Resident Evil Shinji Mikami. Trent es dos veces ganador del Premio del Público SXSW con sus películas Cheap Thrills y 68 Kill. Vive en Los Ángeles.

En 1997, el productor y empresario Tero Kaukomaa fundó Blind Spot Pictures. Desde entonces ha producido, o coproducido, más de 20 largometrajes, incluyendo "Dancer in the Dark"' de Lars von Trier, la nominada al Globo de Oro "Everlasting Moments" de Jan Troel, l y "Iron Sky". En 2012, lanzó "Iron Sky" de Timo Vuorensola, una coproducción finlandesa, alemana y australiana de 8 millones de euros. La película fue muy aclamada y financiada por una comunidad mundial de fans. En 2014, Tero fundó Iron Sky Universe junto con Timo Vuorensola para continuar con la Saga Iron Sky. En 2019, se lanzó la continuación de 19 millones de euros de Iron Sky, "Iron Sky The Coming Race". Una película china de 30 millones de dólares estadounidenses, " The Ark – an Iron Sky'', está actualmente en postproducción. También en 2019, Tero fundó SwissploitationFilms GmbH con Valentin Greutert y Johannes Hartmann para producir y distribuir Mad Heidi, la primera película de Swissploitation del mundo. En 2020, fundó Son of a Pitch Oy (Ltd) junto con Timo Vuorensolato para ofrecer su experiencia en el compromiso de la multitud y el lanzamiento a otros cineastas. Tero cree en la calidad y el poder del marketing, y quiere utilizar nuevas formas creativas para llevar contenido fresco al mercado. Es miembro de ACE y de la Academia de Cine Europeo. Divide su tiempo entre Helsinki, Finlandia y Zúrich, Suiza.

Valentin Greutert comenzó a trabajar en el negocio del cine en 2000 después de graduarse con un Master en Economía y Administración de Empresas. En 2004, fundó su primera productora, HesseGreutert Film, en Zúrich, Suiza. Desde 2015, ha dirigido su nuevo negocio, A Film Company. Greutert ha producido muchos largometrajes y documentales, entre ellos perlas como "Rocksteady: The Roots of Reggae" y "Amateur Teens". En 2019, fue lanzada su mayor producción hasta la fecha. "Paradise War", basada en una historia real y representada por TrustNordisk, fue filmada en tres continentes con 76 días de rodaje, la mayoría de ellos en las selvas de Borneo. La película fue un gran éxito en Suiza. Desde 2008, Greutert es miembro del club internacional de productores ACE. También forma parte de las Academias de Cine Europeo y Suizo, así como es miembro de la comisión documental y de ficción de la Oficina Federal de Cultura en Berna. Basándose en su experiencia en economía, Greutert también diseñó y ahora distribuye KOSMA, un software profesional para controlar las finanzas de producción cinematográfica ( www.kosma.io ).

Activo como director y productor desde 2007, Johannes Hartmann fundó Decoy Films GmbH en 2009 junto con dos socios. Desde entonces, ha sido responsable de la realización de muchos anuncios, videos musicales y producciones de servicios. Su primer cortometraje "Halbschlaf" fue seleccionado por el principal festival de cine de género de Suiza, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchetel, y muchos otros festivales internacionales de cine, y ha ganado varios premios. Esto fue seguido por otros cortometrajes y documentales, que fueron seleccionados en festivales de cine en todo el mundo. Con su concepto para Mad Heidi, la primera película de Swissploitation del mundo, Johannes Hartmann se acercó a los productores Tero Kaukomaa y Valentin Greutert, con quienes fundó Swissploitation Films en otoño de 2019. Mad Heidi es el debut de Hartmann como director de un largometraje de ficción.

