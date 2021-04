Tres Bocellis y muchos instrumentos celebran la vida en Hegra: la Comisión Real de AlUla

Entre las canciones se incluyeron favoritas de Puccini, éxitos de Believe , el álbum más reciente del artista, así como canciones de Greatest Showman y Carousel . Ninguna actuación de Bocelli estaría completa sin la interpretación de Time to Say Goodbye , y los fanáticos en el evento, al igual que millones de personas viendo en vivo en MBC1 en MENA y el canal de artistas de YouTube a nivel mundial, no fueron decepcionados.

Además de la actuación sorpresa de la joven talento Virginia Bocelli, el maestro tenor estuvo acompañado por músicos de la Filarmónica Árabe y los invitados especiales Loren Allred, Matteo Bocelli y la soprano Francesca Maionchi, con Eugene Kohn en el piano.

Se dice que el genio de la música es capaz de tocar cualquier instrumento que ponga en sus manos y lo probó a su llegada al aeropuerto internacional de AlUla al interpretar O sole mio en un Qanun o Cítara.

Bocelli dice que el concierto era una celebración de la vida y la música: "Nuestro planeta es hermoso y la música es el gran unificador del mundo, por lo que este momento para nosotros tenía la intención de difundir un poco de alegría, ya que todos vemos la luz al final del túnel y esperamos poder disfrutar juntos la música nuevamente muy pronto".

El concierto marca el tercer año consecutivo en que Bocelli se presenta en AlUla, tras deleitar a su audiencia en los dos festivales anteriores Winter at Tantora. Sin embargo, esta es la primera vez que la antigua ciudad de Hegra será el escenario de un evento musical de este calibre.

Hegra, construida en el primer siglo a. C. por el reino nabateo, es una antigua ciudad desierta que alberga miles de tumbas esculpidas en montañas de arenisca. Al menos 100 tumbas presentan complejas fachadas talladas, un rasgo distintivo de los hábiles artesanos nabateos.

Bocelli dijo que actuar en tales entornos fue un momento muy especial para la familia y para todos los músicos en el escenario: "Estar aquí creando una pieza de historia en un entorno tan inspirador, tan rico en ingenio humano, patrimonio y cultura, es realmente un momento que nunca olvidaremos".

El maestro Bocelli viajará directamente desde AlUla, Arabia Saudita, hasta Génova, Italia, para grabar la ópera Otello de Giuseppe Verdi.

La Comisión Real de AlUla (RCU) está comprometida con preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un enfoque responsable, sostenible y sensible en materia de desarrollo urbano y económico, que preserva el patrimonio natural e histórico del área.

FUENTE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia

