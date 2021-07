Três grandes tendências em coquetéis que mudarão a forma como bebemos em 2021 e além

De parcerias com o Pinterest para inspirar seu próximo coquetel até a utilização da mais recente tecnologia AR para fazer bebidas de classe mundial no conforto da sua própria casa, o futuro da socialização parece cheio de novas ideias, com o objetivo de inspirar as pessoas a beber melhor em todo o mundo. Para dar vida às tendências, a Diageo abriu as portas virtuais para uma experiência do Taste of the Future (Sabor do Futuro): https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ .

Simon Earley, Chefe da World Class da Diageo, afirmou: "Todos os anos, trabalhamos com os melhores bartenders e inovadores do mundo para descobrir o futuro das bebidas de classe mundial. O ano passado viu inovação e criatividade extraordinárias na cultura dos coquetéis; queremos comemorar isso e dar a todos uma amostra do que está por vir. O Taste of the Future é um espaço virtual totalmente interativo, que permite que todos possam explorar por si mesmos algumas das parcerias do futuro próximo que surgirão em breve em casa ou em um bar por perto."

Entre outras coisas, o espaço virtual oferece aos visitantes a possibilidade de usar o Pinterest para responder a uma série de perguntas baseadas em tendências e, com isso, encontrar um Pin board (quadro de avisos), que inclui uma correspondência de coquetéis totalmente personalizada a seu gosto; explore como o uso da avançada tecnologia de realidade aumentada por meio de um telefone ou tablet pode criar um Johnnie Walker Highball perfeitamente dosado e revelar a próxima geração de personalização de bebidas em um Ketel One Espresso Martini com uma selfie exclusiva, usando a tecnologia de coquetéis impressos da Ripples.

Mas não acredite apenas na nossa palavra: os entusiastas por bebidas também podem ouvir os importantes inovadores em bebidas Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan), Tim Philips-Johansson (Vencedor da World Class de 2012/Embaixador da Marca Global Johnnie Walker), Benni Lickfett (Chefe de Inovação Digital Global da Diageo) e Anna Sudbury (Gerente de Parceiros Sênior do Pinterest) debaterem como elementos como tecnologia e sustentabilidade são fundamentais para o futuro de nossas experiências de bebidas em um painel exclusivo do Taste of the Future e da Johnnie Walker, "O futuro da cultura social".

Benni Lickfett, Chefe Global de Inovação Digital da Diageo, disse: "Há uma enorme paixão em nosso setor, com muita magia acontecendo na interseção entre bebidas, comidas, hospitalidade, tecnologia e mídia. Na Diageo, colaboramos com diferentes parceiros, como o Pinterest, para realmente entender seus insights e perspectivas sobre como o comportamento do consumidor está mudando, o que nos permite focar em experimentar, colocar as coisas no mercado e estar de verdade à frente da curva."

Discutindo o papel da sustentabilidade nas futuras experiências no bar, Ryan Chetiyawardana, pioneiro da sustentabilidade e parceiro da Johnnie Walker, acrescentou: "Tem havido um momento real de reflexão neste ramo nos últimos 18 meses, quer sejam conexões com os consumidores, ferramentas digitais e, às vezes, mudanças puramente operacionais. A ideia de conexão humana tornou-se muito importante: as pessoas almejam algo novo e explorar novos horizontes. Isso ajudou as pessoas a reavaliar o que é importante e as preocupações imediatas, como a sustentabilidade. Com as pessoas cada vez mais querendo encontrar o equilíbrio entre uma experiência de luxo e proteger o planeta, há muita coisa para nos deixar otimistas. "

VISÃO GERAL DO ESPAÇO VIRTUAL "TASTE OF THE FUTURE" DA WORLD CLASS

UM PINTEREST COCKTAIL PALATE (PALADAR DE COQUETÉS DO PINTEREST)

A Diageo recorreu ao Pinterest, a plataforma de descobertas visuais aonde as pessoas vão em busca de inspiração, para ajudar os usuários a ter novas ideias em suas escolhas de bebidas. Os visitantes de um Pinterest Cocktail Palate podem responder a uma série de perguntas voltadas para tendências e selecionar sua estética favorita. Então, o Pinterest vai gerar um Pin board, incluindo uma correspondência de coquetéis, totalmente personalizada para o usuário.

Anna Sudbury, Gerente de Parceiros Sênior do Pinterest, comentou: "Estamos entusiasmados em estarmos juntos com a Diageo nessa parceria inédita. O Pinterest é o lugar aonde as pessoas vão em busca de inspiração e para descobrir novas ideias, e não é nenhuma surpresa que as pessoas estejam super animadas em bancar o anfitrião neste verão, reunir-se com amigos de maneira segura e desfrutar de comidas e bebidas deliciosas! Observamos nos últimos meses um aumento de pessoas que procuram ideias para coquetéis, então sabemos que os Pinners vão poder encontrar recomendações e receitas personalizadas de coquetéis com base em seus gostos individuais"

OS COQUETÉIS PERSONALIZADOS CONTINUAM A CRESCER

A personalização continua a ser uma megatendência no setor de bebidas, e a inovadora israelense Ripples, (o cérebro por trás dos coquetéis impressos) retornou à World Class com sua tecnologia mais recente, a plataforma Ripples 2.0. Entre uma série de atualizações, a Ripples lançou uma impressora de segunda geração e uma maneira melhorada de criar facilmente aplicativos da web personalizados para maximizar a experiência. Tudo isso juntamente com o desenvolvimento da tecnologia alimentar de impressões "Glow", que usa um extrato natural, o que proporciona um elemento surpresa para qualquer bebida, pois ela brilha sob luz UV.

OS COQUETÉIS COM AR CRIAM BARTENDERS CASEIROS DE CLASSE MUNDIAL

Uma parceria com a Verizon e o Yahoo Ryot Lab criou uma incrível tecnologia de realidade aumentada, que inspira a próxima geração de mixologistas. Use a câmera do seu telefone ou tablet e seja orientado passo a passo sobre como fazer o coquetel Johnnie Walker Highball perfeito, desde adicionar o gelo até servir a dose perfeita de Johnnie Walker, a tecnologia BETA AR garante como produto final um Highball perfeito.

ENTRE NA GARRAFA

A tecnologia inovadora da ThreeDium oferece a oportunidade de ver e explorar on-line as garrafas de suas marcas favoritas por meio de tecnologia 3D envolvente e interativa, - você pode até colocá-las em sua própria casa - inspirando-o a experimentar algo novo.

DESCUBRA SEU UÍSQUE FAVORITO

What's Your Whisky? (Qual é seu uísque?) é uma experiência digital inovadora que usa Inteligência Artificial (IA) para analisar suas preferências de sabor para combinar você com sua dose de uísque perfeita. Prepare-se para ser inspirado a experimentar algo novo e aprender muito mais sobre o uísque ao longo do caminho.

DEGUSTAÇÃO GUIADA POR VOZ

A experiência imersiva Talisker Tasting (Degustação do Talisker) habilitada para Alexa/Google Home transporta os usuários para a Ilha de Skye, convidando você a participar do icônico tour de degustação, tudo isso no conforto de sua própria casa.

Acesse https://www.diageo.com/tasteofthefuture/ para explorar o espaço Taste of the Future da World Class e siga @WorldClass no Instagram para conhecer as mais recentes bebidas, tendências, receitas de coquetéis e experiências.

FONTE Diageo Reserve World Class

