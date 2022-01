Tres nuevos consultores se unen a Heidrick & Struggles en Europa

LONDRES, 28 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal proveedor de soluciones globales de asesoramiento sobre liderazgo y talento a la carta, incorporó tres nuevos consultores en Europa en noviembre y diciembre de 2021.

"A medida que las empresas siguen afrontando los retos de un panorama empresarial complejo, las organizaciones se centran en la contratación de los líderes adecuados para impulsar sus estrategias", dijo Claire Skinner, jefa regional para Europa y África. "Christoph y Sebastian aportan su experiencia en la creación de equipos a nivel mundial que apoyará a nuestros clientes en el desarrollo de equipos de liderazgo para asegurar el éxito a largo plazo".

El doctor Christoph Themel se unió a Heidrick & Struggles como socio en las oficinas de Londres y Dusseldorf, aportando más de 16 años de experiencia en la creación de equipos ejecutivos y no ejecutivos para la industria de las ciencias de la vida a nivel mundial, con un enfoque particular en la asociación con clientes multinacionales. Orienta a los clientes en la sucesión del nivel C, el desarrollo de nivel senior y la estrategia organizativa en los sectores farmacéutico, biotecnológico, salud animal y tecnología médica. Antes de incorporarse a Heidrick & Struggles, Christoph fue socio de una empresa de búsqueda de ejecutivos dedicada a las ciencias de la vida.

Sebastian Holmer se unió a Heidrick & Struggles como director en la oficina de Múnich, aportando más de 10 años de experiencia en transformación digital. Ayuda a las organizaciones establecidas y de rápido crecimiento a reforzar su huella digital, especialmente en los mercados orientados al consumidor, y apoya a las empresas internacionales de capital privado y capital de riesgo a escalar sus empresas de cartera. Antes de unirse a Heidrick & Struggles, Sebastian trabajó para otra consultora de gestión y búsqueda de ejecutivos.

"Las empresas que entienden la dinámica de los consejos de administración y el propósito y el papel que desempeñan los consejos para motivar y unificar una organización pueden tener un impacto significativo en el rendimiento a largo plazo", dijo Dustin Seale, socio director de Heidrick Consulting en Europa. "Basándose en una gran experiencia, Janina proporciona asesoramiento estratégico a los consejos de administración y a los equipos de alta dirección, al tiempo que lidera proyectos globales de gestión del cambio que mejorarán sustancialmente el rendimiento y la eficacia de nuestros clientes".

Janina Johannsen se unió a Heidrick & Struggles como socia consultora en la oficina de Frankfurt, centrándose en la evaluación y el desarrollo de la alta dirección y nivel C, la planificación de la sucesión de los consejeros delegados y la eficacia de los consejos de administración. Durante los últimos 10 años, Janina ha trabajado con clientes de diversos segmentos de la industria, como servicios financieros, química, ciencias de la vida, automoción, comercio minorista, bienes de consumo y servicios profesionales. Aporta una profunda experiencia en el área de la resolución de conflictos, ayudando a sus clientes a resolver exigentes retos de equipo u organizativos. Comenzó su carrera profesional como asesora parlamentaria en el Parlamento Europeo en Bruselas, tras haber ocupado puestos en la OTAN y el Consejo de la UE. A continuación, trabajó en una empresa internacional de defensa y aeroespacial.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) es un proveedor de primer nivel de soluciones de asesoramiento sobre liderazgo y talento bajo demanda, que atiende las necesidades de consultoría y talento de alto nivel de las principales organizaciones del mundo. En nuestro papel de asesores de liderazgo de confianza, nos asociamos con nuestros clientes para desarrollar líderes y organizaciones preparadas para el futuro, reuniendo nuestros servicios y ofertas en la búsqueda de ejecutivos, diversidad e inclusión, evaluación y desarrollo del liderazgo, aceleración de la organización y el equipo, formación de la cultura y soluciones de talento independientes bajo demanda. Heidrick & Struggles fue pionera en la profesión de búsqueda de ejecutivos hace más de 65 años. Hoy en día, la empresa ofrece soluciones integradas de talento y capital humano para ayudar a nuestros clientes a cambiar el mundo, un equipo de liderazgo a la vez.®

