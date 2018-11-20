Третий открытый международный конкурс искусств «Арт-Олимпия 2019» пройдет в Японии в 2019 году

САЙТАМА (SAITAMA), Япония, 19 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Третий открытый международный конкурс искусств «Арт-Олимпия 2019» (Art Olympia 2019) состоится в Японии в следующем году с оглашением имен победителей и выставкой их работ в июне 2019-го. Проходящий раз в два года конкурс «Арт-Олимпия» ориентирован на поиск и поддержку молодых талантливых художников. В финальном этапе состязания в Токио примут участие 160 лучших конкурсных работ. Оценивать работы будет судейская коллегия, в состав которой войдут авторитетные специалисты из разных стран мира. Лауреат 1-й премии получит 120 000 долл. США. Авторы 160 лучших произведений разделят между собой дополнительный призовой фонд, а еще 1 000 художников получат почетные грамоты и возможность представить свои работы в ходе выставки. Совокупный призовой фонд конкурса составляет около 500 000 долл. США, предназначенных для поддержки молодых художников.

(Логотип: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102884/201811019871/_prw_PI1lg_B1DIAdpm.JPG)

К участию в третьем конкурсе «Арт-Олимпия» будут приниматься двухмерные работы: картины, написанные акриловыми, акварельными, пастельными красками, минеральными пигментами и углем, печатные работы, произведения цифрового/мультимедийного искусства, фотографии и т.д. Максимальный размер конкурсной работы - 117 см х 117 см (46 х 46 дюймов).

Предварительный отбор будет проводиться с использованием изображений конкурсных работ, а в финале примут участие фактические полотна. Кроме того, в ходе окончательного анализа будет использована балльно-рейтинговая система, что позволит широкой общественности следить за процессом оценки. В стремлении поддержать молодых художников организаторы «Арт-Олимпии» создали специальную категорию для учащихся вузов. Таким образом, студенты смогут подавать заявки как в общую, так и в студенческую категории.

Состав международного жюри:

Бретт Литтман (Brett Littman): Директор Музея Ногучи (Нью-Йорк)

Цюй Дэи (Chu Teh-I): художник, основатель Музея изобразительных искусств «Куаньду» (Тайбэй)

Флоренс Дерье (Florence Derieux): директор по вопросам экспозиций галереи Hauser & Wirth (Нью-Йорк)

Эммануэль Леке (Emmanuelle Lequeux): журналист издания Le Monde (Париж)

Чжэн Линь (Zheng Lin): основатель и директор Тang Contemporary Art (Пекин)

Состав токийского жюри:

Хироши Сенцзю (Hiroshi Senju): художник

Тойоми Хошина (Toyomi Hoshina): вице-президент Токийского университета искусств

Акия Такахаси (Akiya Takahashi): директор Музея Мицубиси Ишигокан

Юко Хасегава (Yuko Hasegawa): куратор Токийского музея современного искусства

Акико Эндо (Akiko Endo): хужодник

Премии:

Общая категория: Первая премия 120 000 долл. США (один победитель)

Студенческая категория: Первая премия 20 000 долл. США (один победитель)

1 000 получат почетные грамоты и представят свои работы на выставке.

График:

1. Период подачи конкурсных заявок: с 1 октября 2018 года до 15 марта 2019 года

2. Оглашение имен победителей: 6 июня 2019 года

3. Выставка: Здание администрации района Тосима, 8-16 июня 2019 года

Токийский городской художественный музей, 23-29 июня 2019 года

Открытый международный конкурс искусств «Арт-Олимпия 2019»

Версия на английском, китайском, тайваньском и японском языках: http://artolympia.info/

Веб-сайт для подачи конкурсных заявок: http://www.juriedartservices.com/index.php?content=event_info&event_id=1452

Related Links

http://artolympia.jp/enart/



SOURCE Art Olympia Executive Committee Office