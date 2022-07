Triastek anuncia colaboração de pesquisa com a Lilly para explorar a aplicação da tecnologia de impressão 3D na administração oral de medicamentos

NANJING, China, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 13 de julho de 2022, a Triastek, Inc. ("Triastek") anunciou uma colaboração com a empresa farmacêutica líder global Eli Lilly and Company ("Lilly") para alavancar as vantagens da tecnologia de impressão 3D na liberação de medicamentos direcionada e programada com precisão em regiões específicas do trato gastrointestinal.

Conforme o acordo, o foco do projeto será a liberação direcionada de medicamentos no intestino. A Triastek se concentrará em dois aspectos: primeiramente, realizará um estudo aprofundado das propriedades dos excipientes e parâmetros de processo para manter a estabilidade do medicamento durante todo o desenvolvimento da formulação e processo de impressão 3D, assim como durante a liberação do medicamentos. Em segundo lugar, a empresa identificará um projeto diferenciado de forma de dosagem de estrutura tridimensional, que permitirá a liberação programada dos medicamentos em partes específicas do intestino, com o objetivo de melhorar a biodisponibilidade dos medicamentos administrados por via oral.

A Triastek é uma empresa de plataformas de tecnologia de impressão 3D, e sua tecnologia pioneira MED® tem aplicações versáteis no desenvolvimento e fabricação de formas sólidas de dosagem. Com a viabilização dessa colaboração da Lilly China Innovation & Partnerships, a Triastek trabalhará com a Lilly para explorar novas soluções para a administração oral de medicamentos.

A Triastek está empenhada em promover a aplicação da tecnologia de impressão 3D na área farmacêutica. O primeiro e o segundo produtos da Triastek (T19 e T20) receberam aprovação de novo medicamento experimental (IND) da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA). A empresa também detém 158 solicitações de patente relacionadas à impressão 3D de produtos farmacêuticos com cobertura abrangente de patentes no mundo. A Triastek também estabeleceu colaborações com uma série de empresas farmacêuticas multinacionais, bem como com empresas farmacêuticas nacionais, para oferecer soluções técnicas para o desenvolvimento de formulações complexas.

O Dr. Senping Cheng, fundador e CEO da Triastek, disse: "A colaboração entre a Triastek e a Lilly é um ótimo exemplo da aplicação da tecnologia MED® para melhorar a administração oral de medicamentos. Imaginamos que a tecnologia MED® da Triastek possa ser utilizada para resolver os desafios em formulações que levam ao desenvolvimento de produtos clinicamente valiosos para nossos parceiros globais."

Triastek

Fundada em 2015, a Triastek, Inc. é líder global em impressão 3D de produtos farmacêuticos e é pioneira na implementação de soluções farmacêuticas digitais. A nova e exclusiva plataforma de tecnologia de impressão 3D da Triastek engloba projeto de formas de dosagem, desenvolvimento digital de produtos farmacêuticos e fabricação inteligente.

FONTE Triastek, Inc.

