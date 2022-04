Triastek erhält FDA IND-Zulassung für 3D-gedrucktes Produkt eines Blockbuster-Moleküls

NANJING, China, 8. April 2022 /PRNewswire/ -- Triastek, Inc. („Triastek") gab kürzlich bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Genehmigung für den Beginn der klinischen Studien seines IND-Antrags (Investigational New Drug) 505(b)(2) für ein 3D-gedrucktes Arzneimittelprodukt - T20 - erteilt hat. Es ist das zweite Produkt von Triastek, für das die FDA die IND-Genehmigung erteilt hat.