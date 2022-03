Triastek et Siemens annoncent une collaboration stratégique pour accélérer la transformation numérique de l'industrie pharmaceutique

Les organismes de réglementation, notamment la FDA (Food and Drug Administration) américaine, l'EMA (European Medicines Agency) européenne et la NMPA (National Medical Products Administration) chinoise, ont encouragé les sociétés pharmaceutiques à moderniser leurs processus de production en adoptant des procédés de fabrication continue et des technologies numériques. Triastek met activement en œuvre l'approche de fabrication continue en conjonction avec des outils numériques avancés pour rationaliser et améliorer ses processus de production et ses produits. La combinaison de ces innovations avec l'expertise de Siemens en matière de numérisation et d'automatisation répondra aux souhaits des organismes de réglementation de réduire les problèmes de qualité des produits pharmaceutiques, de diminuer les coûts de fabrication et d'améliorer la disponibilité de médicaments de qualité pour les patients.

Cette collaboration entre Triastek et Siemens permettra de tirer parti de leurs avantages, forces et capacités technologiques respectifs pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et améliorer les résultats pour les patients. La plateforme technologique d'impression 3D MED® (Melt Extrusion Deposition) exclusive de Triastek pour la R&D et la production de masse, intégrée à l'automatisation avancée et aux technologies numériques fournies par Siemens, accélérera la recherche et le développement des produits et facilitera les approches de fabrication continue, la production sans papier, la sortie des produits en temps réel et la maintenance des équipements et des installations. Ces innovations devraient améliorer le débit des lignes de production tout en maintenant la plus haute qualité des produits.

Enfin, en collaboration avec Siemens, Triastek prévoit d'établir un centre de fabrication pharmaceutique intelligent, où un laboratoire virtuel, une usine intelligente et des technologies jumelles numériques seront incorporés dans chaque aspect des opérations pharmaceutiques.

Fondée en 2015, Triastek est entrée dans la phase de production de masse et de développement commercial. En octobre 2021, Triastek a publié sa stratégie ouverte Era 2.0, un plan visant à commercialiser sa technologie propriétaire d'impression 3D MED® via une collaboration avec des sociétés pharmaceutiques et des fournisseurs mondiaux. Sur la base de sa stratégie ouverte et de la collaboration, Triastek fournit une R&D de produits numériques et une plateforme de fabrication innovante qui permet aux partenaires commerciaux d'utiliser et d'intégrer les technologies Triastek dans leurs opérations, du développement initial du médicament à la production commerciale.

Le Dr Senping Cheng, fondateur et PDG de Triastek, a commenté cette annonce : « Cette collaboration stratégique a élargi les possibilités de la numérisation pharmaceutique. La technologie d'impression 3D MED® de Triastek représente une nouvelle technologie pharmaceutique numérique, jetant les bases d'un avenir pharmaceutique numérique. L'impression 3D MED® représente un nouveau paradigme de recherche et de développement de médicaments, du développement au lancement du produit, tout en introduisant de nouveaux modèles de gestion de la production et de l'approvisionnement. Triastek mettra cette plateforme ouverte à la disposition des fournisseurs de technologies numériques afin de faire progresser conjointement l'initiative Pharma 4.0, servant notre vision plus large de la transformation de l'avenir de l'industrie pharmaceutique. »

M. Jinsong Zhang, vice-président principal et directeur général de la région de vente Est des industries numériques de Siemens Ltd. en Chine, a également commenté ce partenariat : « La coopération stratégique entre Siemens et Triastek est une coopération gagnant-gagnant entre un fournisseur de solutions numériques et un leader pharmaceutique de l'impression 3D. Siemens possède une riche expérience de l'impression 3D et un éventail complet de solutions numériques pour la transformation de la fabrication. Je pense que la fusion de la technologie d'impression 3D et de la numérisation pharmaceutique établit un nouveau paradigme, qui unifie la R&D et la production, et fait progresser le modèle de bout en bout, de la demande à la livraison. Ce partenariat aidera Triastek à accélérer la numérisation pharmaceutique 4.0, ce qui, à terme, apportera des avantages considérables à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. »

