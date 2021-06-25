Triastek завершает финансирование серии B на $50млн с участием Matrix Partners China и CPE

НАНКИН (Китай), 25 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Triastek, Inc. (Triastek), являющаяся одним из ведущих мировых производителей фармацевтической продукции методом 3D-печати, завершила финансирование серии B, собрав на этом этапе 50 миллионов долларов США (330 миллионов юаней). Этот раунд инвестирования проводился под совместным руководством компаний Matrix Partners China и CPE при участии Shanghai Sci-Tech Innovation Center Capital (SSICC) и действующих инвесторов Morningside Ventures, Dalton Venture и Yunqi Partners. Помимо финансирования ведущейся разработки первого продукта, одобренного в качестве исследуемого лекарственного препарата (IND), в процессе клинических испытаний, полученные средства также будут использоваться для расширения ассортимента лекарственных средств, производимых методом 3D-печати, и продвижения концепции Triastek, заключающейся в создании новой эры интеллектуального фармацевтического производства в мировом масштабе.

Соучредитель и глава компании Triastek д-р Сеньпин Чэн (Senping Cheng) заявил следующее: «Мы высоко ценим поддержку со стороны Matrix Partners China, CPE, SSICC и наших действующих акционеров. Неотступной целью компании Triastek является разработка новейших лекарственных средств для выполнения неудовлетворенных потребностей пациентов, обеспечения революционного прорыва в фармацевтическом производстве и улучшения здоровья людей. Мы будем использовать преимущества 3D-печати фармацевтической продукции в качестве технологии цифрового производства и внедрять такие перспективные технологии, как искусственный интеллект, с целью положить начало новой эре современного интеллектуального фармацевтического производства».

Партнер компании Matrix Partners China Эрик Ю (Eric Yu) добавил: «Созданная компанией Triastek революционная платформа технологий 3D-печати фармацевтической продукции может создавать практически все типы целевых профилей для выпуска лекарственных средств. Мы надеемся, что в будущем компания Triastek, используя свою технологическую платформу, продолжит предлагать инновационные препараты для пациентов с неудовлетворенными клиническими потребностями».

Исполнительный директор CPE Цзин У (Jing Wu) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы всегда были сосредоточены на разработке новых технологий, направленных на развитие фармацевтики. Мы твердо убеждены в том, что разработанная компанией Triastek технология 3D-печати фармацевтической продукции будет иметь влияние глобального масштаба и станет одним из лидеров в ее разработке и производстве по всей отрасли. Вклад компании Triastek ускорит внедрение цифровых технологий и интеллектуального производства в масштабах всей фармацевтической промышленности».

Исполнительный вице-президент SSICC Чжидэ Юань (Zhide Yuan) заявил следующее: «Компания Triastek имеет многопрофильные группы специалистов по фармакологии, машиностроению, материаловедению и пр., а также богатый опыт фармацевтического производства и прочные междисциплинарные возможности для исполнения заказов. Мы с оптимизмом воспринимаем технологические и командные возможности компании и с нетерпением ожидаем более широкого применения ее технологий в исследованиях, разработках и производстве лекарственных средств».

Компания Triastek, основанная в 2015 году как первый производитель фармацевтической продукции методом 3D-печати в Китае, твердо намеревается создать принципиально новую платформу фармацевтических технологий 3D-печати с использованием своих фирменных комплексных технологий, охватывающих расчет дозированных лекарственных форм, разработку цифровых фармацевтических продуктов и интеллектуальное производство. Благодаря своей запатентованной технологии 3D-печати методом осаждения при экструзии из расплава (MED®) она стала первой китайской фармацевтической компанией, включенной в Программу разработки перспективных технологий Управления США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Технология компании Triastek обеспечивает выработку индивидуальных решений для большинства твердых лекарственных форм для внутреннего применения. По сравнению с традиционным цикличным процессом разработки лекарственных средств и методами таблетирования 3D-печать по технологии MED обуславливает коренные изменения в сфере разработки и производства фармацевтической продукции. Универсальность структуры таблеток, являющаяся результатом применения технологии 3D-печати, позволяет осуществлять точное и запрограммированное управление профилем выпускаемых препаратов, оптимизируя тем самым фармакокинетический профиль новых и существующих лекарственных средств.

Используя технологию 3D-печати MED, компания Triastek сформировала ассортимент продукции, включающий новые составы и новые варианты комбинированных продуктов, предназначенные для удовлетворения конкретных клинических потребностей, а следовательно, и улучшения результатов медикаментозного лечения. В январе 2021 года компания получила от FDA одобрение своего первого продукта T19, разрабатываемого для лечения ревматоидного артрита, в качестве исследуемого лекарственного препарата (IND). Второй продукт компании — T20 — получил предварительное одобрение FDA в качестве исследуемого лекарственного препарата в марте 2021 года, а подача заявки на регистрацию T20 как нового экспериментального лекарственного средства запланирована на конец текущего года.

Помимо разработки собственных продуктов Triastek сотрудничает с ведущими транснациональными и китайскими фармацевтическими компаниями в целях изучения различных сценариев применения технологии 3D-печати MED, таких как разработка формул, обеспечивающих решение для слабо растворимых в воде новых химических соединений, а также продление срока службы одобренных/разработанных продуктов. Благодаря этим программам сотрудничества Triastek предлагает компаниям-партнерам значительные преимущества за счет разработки качественно новой, уникальной и конкурентоспособной фармацевтической продукции для решения проблем, связанных с возможностями разработки нового системного фармакокинетического профиля с точной настройкой в процессе ранних доклинических исследований с целью сокращения времени на исследование препаратов с участием человека.

Более подробная информация представлена на сайте компании Triastek по адресу: https://www.triastek.com.

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